In Terra Amara verrà fatta chiarezza sul caso della scomparsa di Demir. Verrà ritrovato privo di vita in un magazzino e il pm avrà il compito di informare Züleyha del ritrovamento. La ragazza non la prenderà bene, al punto che sverrà davanti al pm. Tutti saranno preoccupati per lei, ma quando riuscirà a riprendere i sensi si sentirà la donna forte di sempre e chiederà al pubblico ministero la possibilità di vedere per un'ultima volta il marito.

Il mistero della scomparsa di Demir

La scomparsa di Demir farà vivere sentimenti contrastanti a Züleyha.

In un primo momento sarà disperata, anche perché dovrà ricostruire la sua vita da zero, pensando da sola al futuro dei suoi bambini, ma anche a quello dell'azienda.

Il non avere notizie da parte di Demir la farà impazzire e ogni giorno si domanderà che fine possa aver fatto il marito. Dopo l'assalto alla villa, sulla vita del giovane Yaman tutto tacerà. La polizia ha pensato a un possibile omicidio o a una fuga volontaria: tutto rimarrà avvolto nel mistero più assoluto.

Züleyha vuole il divorzio da Demir

L'atteggiamento di Züleyha, però, cambierà quando scoprirà quanto accaduto a causa di Demir a una certa Hülya Gümüşoğlu. La donna è un'ex fidanzata di Demir, da lui abbandonata con l'intenzione di sposare un'altra donna.

Hülya non ha mai retto il dolore, così ha provato a farla finita buttandosi dal quarto piano di un palazzo. Fortunatamente non è morta, ma è rimasta paraplegica e Demir, per provare a rimediare al "danno", le ha dato in tutti questi anni, ogni mese, dei soldi.

Quando Züleyha verrà a conoscenza della vicenda dimenticherà i bei momenti trascorsi con Demir, dando solamente spazio alla rabbia, al punto che vorrà chiedere il divorzio, ma non farà in tempo a ottenerlo.

Züleyha vorrebbe vedere Demir per un'ultima volta

Questo perché Demir verrà ritrovato privo di vita da alcuni operai che avvertiranno subito le forze dell'ordine, a cui spetterà l'arduo compito di ufficializzare il decesso e dare la notizia a Züleyha. La ragazza verrà convocata in commissariato e il pubblico ministero avrà modo di comunicarle il ritrovamento del corpo senza vita del marito.

Züleyha rimarrà scioccata e non riuscirà a reagire, al punto che lentamente perderà i sensi e cadrà tra le braccia di Hakan (che lei crede sia Mehmet). Anche Fikret arriverà nel momento in cui Züleyha sverrà, così insieme a Hakan la porteranno nell'ufficio del pm e l'aiuteranno a riprendersi.

Appena Züleyha starà un po' meglio, chiederà al pm la possibilità di vedere il corpo del marito, ma non le verrà concesso: visto lo stato di decomposizione, forse è meglio che Züleyha non mantenga questo tipo di ricordo di Demir.