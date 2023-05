In Terra Amara saranno Gaffur e Raşit a trovare Fekeli privo di vita. Lo troveranno in piena notte, in mezzo a una strada, dentro la sua macchina e in un primo momento penseranno che stia dormendo. Gaffur ci metterà un po' a capire che la realtà è ben diversa dalle sue ipotesi: sarà Raşit per primo a rendersi conto che Fekeli se n'è andato per sempre e Gaffur non riuscirà a crederci.

Gaffur e Raşit rientrano a casa, ma sulla strada del ritorno trovano un'amara sorpresa

Dopo una lunga giornata di lavoro Gaffur e Raşit saranno diretti verso casa in macchina.

Una scena comica vedrà protagonisti i due operai, visto che Raşit non farà altro che dormire sulla spalla di Gaffur, russando come un mantice. Gaffur sarà stanco del comportamento di Raşit, così i due inizieranno a litigare, ma improvvisamente l'ex capomastro frenerà bruscamente, perché c'è una macchina che blocca la strada.

Arrabbiato come non mai, Gaffur scenderà dalla macchina e Raşit lo seguirà a ruota. Si arrabbierà con il conducente dell'auto anche perché tiene i fari spenti, ma non potrà immaginare che ad attenderlo ci sarà qualcosa di macabro.

Gaffur prova a svegliare Fekeli

Dopo qualche attimo Gaffur si renderà conto che la macchina che blocca la strada è quella di Fekeli. Si avvicinerà e vedrà l'uomo disteso sul sedile dell'auto con gli occhi chiusi.

Per un attimo penserà che stia dormendo, così penserà di svegliarlo. Busserà il finestrino e griderà "signor Fekeli, signor Fekeli", ma ogni tentativo sarà vano.

Penserà che l'uomo sia talmente stanco da non riuscire a svegliarsi, allora penserà bene di invitarlo ad andare in macchina con lui e Raşit, magari può sdraiarsi e dormire sul sedile posteriore, ma niente, Fekeli non si sveglierà.

Fekeli è morto, Gaffur e Raşit increduli

Visto che ogni tentativo di Gaffur andrà a vuoto, Raşit aprirà lo sportello della macchina e inizierà a scuotere Fekeli, ma la mano dell'uomo, riposta sul petto, scivolerà sul fianco. Raşit, impaurito, capirà subito che Fekeli è morto e lo dirà a Gaffur, che però lo prenderà per matto: come può dire che Fekeli è deceduto, è una follia.

Allora Gaffur proseguirà con il suo tentativo di svegliarlo, ma le parole di Raşit gli faranno sorgere un dubbio, così prenderà la mano di Fekeli e si renderà conto che è molto fredda, in più nemmeno il colorito è dei migliori, visto che è molto pallido.

Ormai non ci saranno più dubbi: Fekeli è morto e i due uomini, in un primo momento, penseranno che sia morto a causa di un infarto, visto che non presenta nemmeno segni di violenza. Nessuno dei due, però, potrà immaginare che l'uomo in realtà è stato ucciso con un'iniezione letale dagli uomini di Abdülkadir.