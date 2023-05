In Terra Amara la famiglia Taşkın subirà due lutti nel giro di poche ore: dopo la morte di Saniye, anche Gülten non riuscirà a sopravvivere al grave incidente stradale causato da Haşmet Çolak. Nonostante il ricovero tempestivo in ospedale e l'intervento chirurgico d'urgenza, la ragazza non riuscirà a salvarsi e morirà a causa di un arresto cardiaco proprio davanti agli occhi dei suoi affetti più cari, tra i quali il marito Çetin e il fratello Gaffur.

Tutti sperano che Gülten riesca a salvarsi

Dopo l'incidente in cui verrà coinvolta con Saniye, dove quest'ultima morirà sul colpo, Gülten rimarrà sotto osservazione in ospedale.

A seguito del ricovero d'urgenza, verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni di salute saranno sempre critiche.

Le conseguenze dell'incidente si riveleranno più gravi del previsto e la morte di Saniye, in qualche modo, sarà un segnale del fatto che anche per Gülten le cose non saranno per niente facili. A ogni modo, nessuno perderà la speranza di rivederla in piedi sana e forte, a partire dal marito Çetin e passando per il fratello Gaffur.

Gülten muore: la ragazza era incinta di poche settimane

Çetin, per ovvi motivi, sarà quello che soffrirà di più, anche perché la moglie porta in grembo il loro primo bambino: chissà se i medici con l'intervento sono riusciti a salvare pure lui.

Intanto, tutti si recheranno in ospedale e da dietro un vetro osserveranno con occhi malinconici la povera Gülten, che verrà monitorata dai medici 24 ore su 24.

A un certo punto il cuore della ragazza smetterà di battere. I medici interverranno subito e le praticheranno il massaggio cardiaco, tutto davanti agli occhi disperati di Çetin e Gaffur.

Purtroppo, però, non ci sarà nulla da fare: Gülten morirà. Le conseguenze riportate nell'incidente si riveleranno troppo gravi e il suo corpo non riuscirà a sopportare tanto dolore.

La vita da vedovi di Gaffur e Çetin

Quando i medici ufficializzeranno la morte della ragazza, tra parenti e amici si scatenerà la disperazione più totale.

Gaffur e Fadik non riusciranno a smettere di piangere e le loro urla faranno eco in tutto l'ospedale. Gaffur, in maniera particolare, non riuscirà a credere di aver perso in un colpo solo sia la moglie che la sorella, il fulcro della sua vita.

Çetin sarà scioccato e non riuscirà a proferire parola: l'amore della sua vita se n'è andato per sempre e insieme a lei anche possibilità di coronare il loro sogno di diventare genitori. Come riuscirà ad andare avanti da solo? Non sarà per niente facile anche per Gaffur, che si ritroverà a crescere da solo la piccola Üzüm, adattandosi a una nuova vita da padre single.