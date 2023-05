Nelle puntate di Terra amara, trasmesse prossimamente in Italia, ci saranno numerosi colpi di scena, soprattutto tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e sua moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek): l'uomo, infatti, impazzirà completamente dopo aver ricevuto un filmato assai compromettente riguardo la donna.

Le anticipazioni turche rivelano che Demir, ancora convinto della presunta colpevolezza di Zuleyha, compirà un gesto estremo e pericoloso. Quando Mujgan invierà a Demir il filmato pregiudizievole, lo Yaman ne prenderà visione e diventerà furioso, convinto di aver finalmente trovato le prove del tradimento della moglie.

Terra amara: Demir trascina Zuleyha nel bosco

Nelle nuove puntate di Terra amara, in onda prossimamente in Italia, Demir deciderà di affrontare Zuleyha, dopo aver visionato il filmato e la trascinerà nel bosco, dove cercherà di ucciderla con la pistola. Fortunatamente, Demir non avrà il coraggio di portare a termine il gesto estremo, ma lascerà la donna ferita e sola.

Zuleyha, una volta ripresasi dal malore, tornerà alla tenuta con la speranza di riabbracciare i suoi figli e di chiarire la situazione con Demir. Tuttavia, il marito le impedirà di entrare e le chiuderà la porta in faccia, senza avere alcun ripensamento. La giovane madre si ritroverà così da sola, con il cuore spezzato e la mente confusa.

Demir trascorre la notte con una prostituta

Le anticipazioni turche di Terra Amara ci mostrano che Demir inizierà a scavare un buco sempre più grande nel rapporto con Zuleyha. Dopo aver tentato di uccidere la moglie, Yaman cercherà di cancellare dalla sua mente il tradimento che crede di aver subito e trascorrerà la notte con una prostituta, nella speranza di dimenticare e di trovare un po’ di pace.

Tuttavia, il suo tentativo di sfuggire alla realtà a un certo punto si frantumerà. Hunkar e Sabahattin lo interrogheranno sulla scomparsa di Zuleyha e, incapace di mentire, Demir ammetterà di aver pensato di uccidere la moglie, ma di non essere riuscito ad andare fino in fondo.

Demir rivelerà di aver ferito gravemente Zuleyha, colpendola in testa con la pistola, ma senza riuscire a ucciderla.

L'uomo apparirà visibilmente scosso e in lacrime, ma non riuscirà a trovare la forza di perdonare la moglie.

Adnan e Uzum tornano a casa

Deciso a porre fine alla relazione con Zuleyha, Demir imporrà a tutti di non nominarla più, considerandola morta per lui.

Con Adnan ed Uzum tornati a casa, la tenuta organizzerà una grande festa per festeggiare il loro ritorno. Mentre la festa è in corso, Zuleyha arriverà sul posto dolorante e sanguinante, decisa a vedere il suo bambino. Ma la donna non verrà accolta come sperava.

Demir, ancora furioso e sconvolto dal presunto tradimento della moglie, non esiterà a cacciarla via dalla villa, davanti a tutti gli ospiti. Zuleyha cercherà di calmare il figlioletto, ma verrà liquidata dall'uomo in maniera brutale e insensibile.

Sarà così che Demir punirà la moglie per il suo presunto tradimento e per il dolore che ha causato alla loro famiglia.

Demir caccia via Zuleyha dalla tenuta

Demir non accetterà di far pace con Zuleyha e chiuderà a chiave il cancello della tenuta, lasciando sua moglie di nuovo sola e in preda alla disperazione. Zuleyha, ferita e smarrita, non saprà più cosa fare per farsi perdonare dal marito. Saranno tempi duri per i personaggi di Terra Amara e i telespettatori saranno costantemente in trepidazione, per sapere cosa accadrà in seguito.

Le anticipazioni turche di Terra Amara mostreranno un quadro sempre più complicato e imprevedibile. Cosa riserverà il futuro a Zuleyha e Demir? Riuscirà la donna a farsi perdonare e a riavere indietro la propria famiglia? Solo il tempo e le nuove puntate potranno dirlo.