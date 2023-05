Cambio programmazione per Terra Amara nel daytime di sabato 20 maggio. Gli spettatori e appassionati della soap opera turca, questo sabato pomeriggio, si ritroveranno a fare i conti con una puntata decisamente più breve e, come se non bastasse, cambierà anche l'orario di inizio in tv.

Una variazione di palinsesto dovuta all'esigenza di lasciare spazio per più tempo all'appuntamento con Verissimo, il talk show del fine settimana condotto con successo da Silvia Toffanin.

Cambio programmazione Terra amara del 20 maggio: la soap opera dura meno e inizia prima

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara si verificherà nel corso della giornata di sabato pomeriggio, dove era in programma una nuova puntata speciale della soap, della durata di un'ora e mezza.

Come di consueto, infatti, l'appuntamento con la soap turca doveva andare in onda dalle 15:00 alle 16.30 circa, ma così non sarà.

L'appuntamento con Terra amara, eccezionalmente per la giornata del 20 maggio, andrà in onda alle 14:45 circa, subito dopo l'episodio di Beautiful in prima visione assoluta.

La soap Terra amara si accorcia su Canale 5 per lasciare spazio a Verissimo - Speciale Amici 22

Tuttavia, questa settimana, la messa in onda di Terra amara non andrà avanti fino alle 16:30, dato che la soap opera giungerà al termine alle 15:30.

Una puntata decisamente ridotta per tutti gli appassionati e i fan della soap che narra le vicende rocambolesche di Zuleyha, Yilmaz e tutti gli altri protagonisti di Cukurova.

Il motivo di questa variazione di programmazione di sabato 20 maggio, è dovuto ad una durata maggiore per Verissimo, il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin.

La puntata di questo sabato pomeriggio di Verissimo sarà dedicata interamente ai finalisti di Amici 22, andrà in onda dalle 15:30 alle 18:45 circa: un'ora in più rispetto alla durata tradizionale e canonica del talk show al sabato pomeriggio.

Mujgan si mette a spiare Zuleyha: anticipazioni Terra Amara del 20 maggio 2023

L'appuntamento con Terra amara tornerà alla consueta programmazione nella giornata di domenica 21 maggio, quando nella fascia pomeridiana di Canale 5, è prevista la messa in onda della consueta puntata extra-large.

Intanto, le anticipazioni sulla trama del 20 maggio, rivelano che Mujgan continuerà a essere ossessionata dalla sua acerrima rivale Zuleyha.

E, per questo motivo, la dottoressa deciderà di iniziare a spiare di nascosto la donna: lo scopo è quello di produrre immagini compromettenti che possano metterla nei guai con suo marito Demir. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap turca.