Scoppia il caos a Mediaset per la programmazione di Terra amara. La soap opera turca è finita al centro delle polemiche perché, nel corso della giornata di sabato 27 maggio, è stato fatto un "pasticcio" con la messa in onda degli episodi inediti da mandare in onda su Canale 5.

La reazione dei fan non si è fatta attendere e in tanti sui social si sono scagliati contro l'errore fatto in casa Mediaset.

Mediaset, caos per la messa in onda di Terra amara: puntate invertite su Canale 5

La puntata di Terra Amara di sabato pomeriggio era particolarmente attesa dai fan, dato che ci sarebbe stato il fatidico "armistizio" tra Yilmaz e Demir.

Un appuntamento che i fan della soap non hanno potuto vedere in maniera cronologica, dato che in casa Mediaset c'è stato un errore legato alla messa in onda.

Le puntate di sabato 27 maggio sono andate in onda in maniera invertita: quella che doveva essere trasmessa alle 16 è andata in onda alle 15 e viceversa.

I fan social di Terra amara sbottano contro Mediaset dopo l'errore di messa in onda

In questo modo si è venuto a creare un caos nel racconto, che non è piaciuto affatto ai spettatori e fan di Terra amara.

In molti sui social si sono scagliati contro l'errore fatto dai vertici Mediaset che si occupano della programmazione della soap, sostenendo che in questo modo è stato rovinato uno dei momenti "clou" della seconda stagione, legato all'alleanza tra Yilmaz e Demir.

"Ma come si fa a invertire tutto proprio con questa puntata, davvero fondamentale per il racconto", ha sbottato un utente sui social dopo essersi reso conto dell'errore fatto in casa Mediaset con la messa in onda degli episodi di sabato pomeriggio.

'Che vergogna, hanno rovinato tutto', la furia dei fan di Terra amara

"Mediaset ha appena rovinato una delle puntate più importanti di questa stagione, sbagliando il montaggio", ha sentenziato un altro utente social e fan di Terra amara.

"Che vergogna, con questo errore hanno rovinato davvero tutto. Sono senza parole", ha sbottato ancora un altro spettatore social della soap opera turca seguita da quasi tre milioni di spettatori su Canale 5.

"Ma cosa stanno combinando a Mediaset? Invertire degli episodi fondamentali per il racconto e le nuove trame della soap?

Un errore davvero grave. Andrebbero licenziati", ha sbottato ancora qualcun altro dopo l'errore di questo sabato pomeriggio.

"Non ci credo, hanno montato senza senso la puntata e in questo modo ci faranno impazzire tutti", ha scritto un altro fan della soap opera di Canale 5 su Twitter.