Tante novità in arrivo nei nuovi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Zuleyha Altun informerà Demir Yaman di incontrare di nascosto Yilmaz Akkaya.

Terra amara anticipazioni: Mujgan finge di attendere un bambino per impedire la fuga di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Canale 5, annunciano che Demir scoprirà il segreto della moglie.

Tutto inizierà quando Mujgan fingerà di aspettare un bambino quando scoprirà che Yilmaz è disposto a fuggire con Zuleyha, abbandonando di conseguenza il piccolo Kerem Ali.

L'ex meccanico ribadirà che il figlio che attende non può essere suo visto che non hanno rapporti da mesi. Akkaya così finirà per credere che la dottoressa abbia avuto una relazione clandestina con Fikret. Pertanto deciderà di vendicarsi personalmente del nipote di Ali Rahmet, ma accadrà un colpo di scena. Mujgan sarà costretta a rivelare di non essere incinta per salvare Fikret da morte certa.

Zuleyha scopre la verità sulla seconda gravidanza della rivale

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz costringerà la moglie a seguirlo alla tenuta Yaman per raccontare a Zuleyha la verità sulla seconda gravidanza. Mujgan a questo punto rivelerà di averlo fatto solo per allontanarlo dalla rivale. Una rivelazione che avverrà sotto gli occhi sbigottiti di Demir, il quale inviterà l'ex meccanico a uscire immediatamente dalla sua tenuta se non vorrà andare incontro a spiacevoli conseguenze.

Nonostante questo Akkaya non si darà per vinto, promettendo a Zuleyha che presto tornerà a prenderla per fuggire insieme da Cukurova.

Demir scopre che la moglie si incontra di nascosto con l'ex meccanico

Demir, una sera, noterà l'assenza della moglie dalla fattoria. Sospetterà che la donna sia fuggita con Yilmaz portando con sé i bambini, pertanto deciderà di buttare giù la porta dell'abitazione dell'ex meccanico, convinto di trovarlo in compagnia di Zuleyha, ma l'uomo andrà incontro a una brutta figura.

Si ritroverà davanti Gulten e Cetin, intenti a prendere visione delle stanze in cui andranno a vivere una volta sposati.

Zuleyha, una volta tornata a casa, subirà una ramanzina dal marito, in ansia per la sua misteriosa scomparsa. Una circostanza che porterà la protagonista ad ammettere gli incontri con Yilmaz, che non ha mai smesso di amare. Demir sarà deluso dalle parole della moglie, ma non perderà il lume della ragione grazie ai consigli di Sevda.