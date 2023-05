Nuovi colpi di scena in arrivo a Terra Amara. Prossimamente su Canale 5 Zuleyha, in preda alla disperazione, arriverà a impugnare una pistola e sparerà al marito Demir. Zuleyha verrà arrestata con l'accusa di tentato omicidio. In carcere Altun si sentirà male e si ipotizzerà che possa essere stata avvelenata.

Zuleyha spara a Demir nelle prossime puntate di Terra amara

Continua il successo di Terra amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni Settanta. Le prossime puntate trasmesse su Canale 5 saranno ancora ricche di colpi di scena. Protagonista Zuleyha Altun la quale, in un momento di disperazione, arriverà a sparare al marito Demir.

Succederà nel momento in cui lui la caccerà dalla tenuta impedendole di vedere i figli. Tutto perché Yaman si farà convincere da Mujgan che Zuleyha e Yilmaz abbiano una relazione. Sta di fatto che le anticipazioni rivelano che Zuleyha ruberà la pistola a Fekeli per poi andare alla Villa Yaman dove affronterà il marito, il quale le dirà in faccia di non ritenerla una buona madre. A questo punto Zuleyha perderà il controllo e sparerà a Demir colpendolo al torace.

Terra amara: Zuleyha viene arrestata per il tentato omicidio del marito

Demir verrà trasportato d'urgenza in ospedale, dove verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli salverà la vita. Yaman si riprenderà dopo circa un mese in ospedale.

Per Zuleyha, invece, le cose si metteranno male, visto che verrà arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Demir non ne vorrà sapere di ritirare la denuncia contro la moglie, nonostante la madre Hunkar cerchi di farlo ragionare. Yaman sarà talmente arrabbiato che non esiterà a testimoniare contro la moglie alla prima udienza del processo.

Sottolineerà, di fronte al giudice, che Zuleyha ha cercato di ucciderlo per poter vivere la sua storia d'amore con l'amante Yilmaz.

In carcere Zuleyha potrebbe essere stata avvelenata: spoiler Terra amara

Nel corso delle prossime puntate di Terra amara, Altun si appresterà a passare molto anni in carcere, sempre che il marito non cambi idea e ritiri la denuncia.

Nel corso della detenzione Zuleyha comincerà a sentirsi male e si sospetterà che possa essere stata avvelenata. Verrà trasportata in ospedale, dove verrà piantonata dalle guardie. Subito si sospetterà che dietro all'avvelenamento ci possa essere lo zampino di Demir. In molti penseranno che l'unica persona che abbia interesse a eliminare una volta per tutte Zuleyha sia proprio il marito. In seguito, però, si scoprirà che anche altre detenute cominceranno a stare male e questo porterà a scoprire che l'avvelenamento è stato provocato da una pentola in rame che le detenute usavano per cucinare. Quindi, in questo caso, Demir non centrerà nulla.