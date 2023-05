Nell'episodio di Terra Amara che andrà in onda domenica 14 maggio con un triplo appuntamento a partire dalle ore 15:00, Fekeli tornerà a casa e incontrerà subito Hunkar per tranquillizzarla sul segreto di cui è a conoscenza anche la signora Behice. Inoltre, l'uomo dirà definitivamente addio alla matrona di Cukurova. Nel frattempo, Mujgan troverà il foulard che indossava Zuleyha nell'auto di Yilmaz. Così, la dottoressa si recherà a villa Yaman e accuserà Altun di incontrare, segretamente, suo marito. Successivamente, Demir scoprirà che l'oggetto incriminante non appartiene a sua moglie e, credendo Mujgan impazzita, consiglierà ad Akkaya di lasciare la tenuta.

Nel frattempo, Gaffur troverà sua sorella Gulten con Cetin e avrà un attacco d'ira. Infine, Yilmaz concluderà un importante affare, mentre Fekeli si accingerà a intraprendere una misteriosa operazione immobiliare.

Fekeli esce dall'ospedale e incontra Hunkar in Terra Amara

Nella prima parte dell'episodio di Terra amara, Fekeli, dopo essere stato ricoverato in ospedale per un arresto cardiaco, tornerà a casa. Il primo pensiero dell'uomo sarà proprio quello di incontrare Hunkar per rassicurarla sul segreto di cui sono a conoscenza soltanto loro e la zia di Mujgan. Tuttavia, la loro conversazione diventerà molto dolorosa quando Ali Rahmet deciderà di lasciare Hunkar. Nel frattempo, Mujgan troverà un foulard nell'auto di Yilmaz che crederà appartenere a Zuleyha e andrà su tutte le furie.

Mujgan fa una scenata di gelosia a Zuleyha davanti a tutti

Per questo motivo, la dottoressa di Adana si recherà a villa Yaman e farà una scenata di gelosia alla sua acerrima rivale in amore davanti a tutti. Nello specifico, la donna accuserà Altun di incontrare suo marito di nascosto e che il foulard rinvenuto nell'auto di Yilmaz sia suo.

Successivamente, Demir, credendo la donna impazzita, suggerirà al giovane Akkaya di lasciare la tenuta e tornare a casa di suo padre per salvaguardare la salute mentale di sua moglie. Nel frattempo, la signora Behice continuerà ad atteggiarsi come la padrona della villa di Fekeli suscitando molti pettegolezzi tra le donne del circolo ed inimicandosi Hunkar e Nazirè.

Gaffur trova Gulten in compagnia di Cetin e ha un attacco d'ira

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Saniye porterà la piccola Uzum con sé nei campi, mentre Gaffur, di ritorno dal ristorante dove lavora per estinguere il debito con Hatip, troverà Gulten in compagnia di Cetin e avrà un accesso di ira. Infine, Yilmaz riuscirà a concludere un importante affare che metterà in apprensione la famiglia Yaman. Nel contempo, Fekeli intraprenderà una misteriosa operazione immobiliare.