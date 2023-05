Nella puntata di Terra Amara (Bir zamanlar Cukurova) che andrà in onda martedì 30 maggio su Canale 5, i vecchi rancori tra Yilmaz e Demir torneranno ad accendersi durante le ricerche di Uzum e Adnan scomparsi dalla tenuta.

Nel frattempo, anche di Zuleyha non si riuscirà a reperire alcuna informazione e la sua famiglia sarà preoccupata per la sua sorte anche se Yaman confiderà ai domestici di non averla ammazzata. Successivamente, Mujgan continuerà ad accusare suo marito di tradimento, così deciderà di scappare insieme a suo figlio in America dal fratello.

Infine, Fekeli, Hunkar e Demir aspetteranno una telefonata da parte dei presunti rapinatori dei bambini per un riscatto.

La famiglia Yaman si mette alla ricerca di Uzum e Adnan

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, continueranno le ricerche per ritrovare Uzum e Adnan che sembrano essere stati rapiti da alcuni uomini in un automobile ferma fuori alla villa dei signori. Intanto, Zuleyha sarà considerata dispersa e gli abitanti della tenuta inizieranno a temere il peggio. Infatti, anche Gulten crederà che Demir l'abbia uccisa dopo aver guardato dei filmati compromettenti che ritraevano la signorina Altun in atteggiamenti intimi con il suo ex fidanzato. Tuttavia, sarà lo stesso signor Yaman a tranquillizzare i domestici confessando di non aver trovato il coraggio per commettere un atto estremo nei confronti di sua moglie.

Mujgan accusa Yilmaz di averla tradita in Terra Amara

Successivamente, la dottoressa Hekimoglu continuerà a pensare che suo marito la stia tradendo intrattenendo una relazione sentimentale segreta con la sua ex fidanzata, Zuleyha. Intanto, Yilmaz non riuscirà a trovare la signorina Altun e sarà disperato poiché temerà che le sia successo qualcosa di molto grave.

Per questo motivo, Mujgan deciderà di scappare in America dal fratello portando con sé anche suo figlio Kerem. Infine, la famiglia Yaman attenderà impazientemente una telefonata dai presunti rapinatori dei bambini che potrebbero richiedere una lauta somma di denaro come riscatto, ciononostante il telefono non squillerà.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda lunedì 29 maggio, Demir è totalmente fuori controllo ed è pronto a compiere un gesto disperato per salvare l'onore del suo nome. Intanto, Uzum e Adnan spariscono dalla tenuta e Saniye teme che si tratti di un vero e proprio rapimento. Dopodiché, il signor Yaman torna a casa da solo con le mani insanguinate e questo fa presagire al peggio. Inoltre, Demir viene anche informato dell'improvvisa scomparsa di suo figlio. Infine, nessuno sa cosa possa essere successo a Zuleyha.