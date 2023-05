Le nuove puntate di Terra Amara, riserveranno nuovi colpi di scena. Al centro delle vicende ci sarà Zuleyha, la quale ruberà la pistola a Fekeli e sparerà a Demir, reo di averla allontanata da Leyla e Adnan. Per Altun le cose si metteranno male, visto che il marito non esiterà a denunciarla per tentato omicidio.

Terra amara: Demir impedisce a Zuleyha di vedere i figli e lei va fuori di testa

In Terra amara le cose si metteranno male per la protagonista Zuleyha Altun. La donna verrà cacciata da casa da Demir, convinto che la moglie abbia una relazione extraconiugale con Yilmaz.

Non solo, Demir per vendicarsi di lei, le impedirà in ogni modo di vedere i figli Adnan e Leyla. Altun non vorrà rassegnarsi e combatterà con tutte le sue forze per poter rivedere i figli. Un aiuto inaspettato in tal senso, le giungerà da Hunkar, la quale permetterà alla nuora di vedere i figli in casa di Sanyie e Gaffur. Peccato che venga scoperta da Demir, il quale si infurierà non solo con la madre ma anche con i suoi sottoposti. Demir non vorrà in nessun modo che qualcuno dia aiuto a Zuleyha. Ebbene, questo clima porterà Zuleyha a perdere ogni speranza di poter rivedere i suoi figli. In preda alla disperazione farà un gesto sconsiderato e lo farà nella via principale di Cukurova. Sarà una scena drammatica, a cui assisteranno sconcertati gli abitanti della cittadina.

Altun si procurerà una tanica di benzina con la quale si cospargerà tutto il corpo. Mentre sarà sul punto darsi fuoco, verrà fermata da Ali Rahmet Fekeli.

Fekeli ospita Zuleyha, lei gli ruba la pistola: anticipazioni Terra amara

Nel corso dei prossimi episodi di Terra amara, sarà quindi Fekeli a dare una mano a Zuleyha. Dopo averle impedito di suicidarsi, la ospiterà nella sua villa.

Una decisione che manderà su tutte le furie Mujgan, la quale accuserà la sua rivale di aver solo finto di volersi togliere la vita per impietosire Yilmaz. La dottoressa sarà sempre più fuori controllo, nonostante la zia Behice cerchi di farla ragionare. In seguito Altun farà un'altra pazzia, rubando la pistola a Fekeli e dirigendosi verso la tenuta della famiglia Yaman.

Zuleyha spara a Demir nelle prossime puntate di Terra amara

Scorrendo le anticipazioni, Zuleyha arriverà alla tenuta e, come una furia, si scaglierà contro Demir dicendogli che non merita di vivere per tutto il male che le sta facendo. I presenti cercheranno di fermare Zuleyha la quale però perderà definitivamente il controllo quando il marito sottolineerà che non è degna di essere chiamata madre. A questo punto, Zuleyha sparerà a Demir ferendolo al torace. Demir verrà trasportato d'urgenza in ospedale, dove verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che gli salverà la vita. Per Zuleyha invece, si apriranno le porte del carcere. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara.