Durante la puntata di Terra Amara in onda lunedì 22 maggio su Canale 5 alle ore 14:10, Emel testimonierà a favore della famiglia Yaman in una conferenza stampa organizzata da Demir. Così, le indagini sul caso dell'omicidio di Ercument saranno definitivamente chiuse. Successivamente, Hunkar e suo figlio incontreranno Fekeli e Yilmaz per segnare la pace tra le due famiglie e, in questa occasione, anche i due acerrimi rivali deporranno l'ascia di guerra. Infine, anche Zuleyha cercherà di fare altrettanto con la dottoressa Mujgan, ma quest'ultima le risponderà che la guerra tra di loro è appena iniziata.

Emel dichiara che Ercument è stato assassinato dalla malavita

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Demir e Yilmaz compreranno la testimonianza di Emel, la sorella di Ercument. Nello specifico, la donna deporrà a loro favore e durante una conferenza stampa (organizzata dalla famiglia Yaman per mettere a tacere, una volta per tutte, le dicerie sul loro conto) dichiarerà che suo fratello è stato assassinato dalla malavita per questioni che riguardano dei debiti. Zuleyha potrà tornare a essere serena poiché le falsi voci girate sul suo conto saranno messe a tacere definitivamente. Infatti, le dicerie di Cukurova riportavano che la signorina Altun fosse stata violentata dal cugino di suo marito.

Demir e Yilmaz mettono fine alle ostilità tra le loro famiglie

Risolta la questione, Hunkar e Demir incontreranno Fekeli e Yilmaz per mettere davvero fine alle ostilità tra le loro famiglie e cercare di essere dei buoni vicini nella tenuta Yaman. L'incontro sarà molto producente per ambedue le parti, poiché i due rivali in amore riusciranno a deporre l'ascia di guerra e a fare la pace.

Anche Altun proverà a riappacificarsi con la dottoressa Mujgan ma quest'ultima rifiuterà il gesto di Zuleyha e le dichiarerà guerra.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda domenica 21 maggio con un triplo appuntamento, continuano le indagini sulla morte di Ercument dove Demir è accusato di averlo assassinato per salvare la reputazione e l'onore di sua moglie Zuleyha.

Nel frattempo, Hunkar e Fekeli con i rispettivi figli organizzano un piano per scampare alle dicerie di Cukurova.

Tuttavia, Mujgan, non informata dei fatti, si insospettisce davanti all'improvvisa partenza di suo marito e chiede spiegazioni ad Ali Rahmet. Dopodiché, Sermin e Behice si recano al circolo, ma mentre la nipote di Hunkar sparla della sua stessa famiglia con le proprie amiche, Naciye l'aggredisce verbalmente. Infine, Sabahattin chiede al procuratore Julide di archiviare il caso di omicidio contro Demir, ma lei non prende affatto bene l'ingerenza del dottore.