Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 27 maggio con un triplo appuntamento a partire dalle ore 15:00, Saniye si recherà da Hatip assicurandogli che si farà carico del debito di Gaffur, mentre Mujgan farà una folle scenata di gelosia a suo marito. Successivamente, Demir riceverà il nuovo proiettore e sarà pronto a guardare i filmati consegnatigli insieme a sua madre, tuttavia quello che troverà al suo interno lo sconvolgerà totalmente. Così, il signor Yaman livido di rabbia, caricherà Zuleyha in auto e impugnerà la pistola contro di lei.

Intanto, Mujgan assisterà alla scena e sarà pervasa dai sensi di colpa. Infine, anche Sermin, in visita a villa Yaman, chiederà delucidazioni su quanto accaduto.

Saniye vuole estinguere personalmente il debito di Gaffur

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Saniye, dopo aver scoperto il motivo per il quale suo marito ha venduto i suoi gioielli, deciderà di far visita ad Hatip promettendogli che si farà carico personalmente del debito. Inoltre, la donna costringerà Gaffur a chiedere perdono a Cetin per averlo accusato ingiustamente di furto per coprire le sue stesse malefatte. Nel frattempo, Mujgan farà una terribile scenata di gelosia a Yilmaz poiché crede che quest'ultimo abbia una tresca amorosa con la sua ex fidanzata.

Demir guarda dei video compromettenti di Zuleyha

Successivamente, Demir riceverà il nuovo proiettore dalla Germania e finalmente sarà pronto a godersi quelle che crede essere delle partite di calcio che gli sono state consegnate in cassetta. Tuttavia, quando farà partire il video vedrà qualcosa di scioccante: le immagini ritraggono Zuleyha e Yilmaz in atteggiamenti intimi.

Per questo motivo, pieno di rabbia, correrà alla tenuta Yaman, costringerà sua moglie a entrare in macchina puntandole un'arma contro e la porterà via. Nel contempo, Mujgan assisterà alla scena tra Demir e Zuleyha e verrà pervasa dai sensi di colpa pensando alle drammatiche conseguenze che la sua gelosia potrebbe scatenare.

Mujgan viene pervasa dai sensi di colpa in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, a villa Yaman, arriverà anche Sermin che vorrà chiedere a sua zia informazioni sull'inquilino della casa che le è stata donata. Anche lei guarderà suo cugino livido di rabbia portare via sua moglie con la forza. Così, la donna cercherà di capirne il motivo e non ci metterà molto per scoprirlo. Infine, tutti i presenti nella tenuta saranno preoccupati per la signorina Altun, soprattutto Hunkar che inizierà a temere che suo figlio possa commettere un gesto estremo ora che è stato "macchiato il suo onore".