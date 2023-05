Durante la puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 28 maggio su Canale5 a partire dalle ore 15:00 alle ore 16:30, Hunkar e Fekeli si metteranno alla ricerca di Demir. Nel frattempo, Mujgan racconterà a sua zia di aver inviato un video compromettente di Zuleyha e Yilmaz al signor Yaman, così Behice la rimprovererà. Successivamente, la signorina Altun nel bosco cercherà di convincere suo marito di non averlo tradito. Nel contempo, Akkaya confiderà a Cetin che non l'accompagnerà a chiedere la mano di Gulten a causa della gelosia di Hekimoglu.

Nella parte finale, Yilmaz sarà molto preoccupato per la sua ex fidanzata e la cercherà disperatamente. Infine, Sabahattin proverà a far ragionare la dottoressa sulla sua immotivata gelosia, mentre il fidanzamento di Gulten verrà rimandato.

Hunkar e Fekeli sono preoccupati per Zuleyha in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Hunkar e Fekeli, preoccupati, usciranno dalla tenuta Yaman per cercare Demir che ha caricato sua moglie in macchina minacciandola con una pistola dopo aver guardato un video in cui viene ritratta in atteggiamenti intimi con il suo ex fidanzato. Nel frattempo, la signora Behice rimprovererà sua nipote per aver messo fine alla pace tra le due famiglie e in pericolo il giovane Akkaya.

Zuleyha dice a suo marito di non aver macchiato il suo onore

Successivamente, Demir porterà Zuleyha in un bosco minacciandola con la pistola pensando che la donna l'abbia tradito con l'ex fidanzato. Intanto, la donna si inginocchierà e proverà a convincere suo marito di non aver macchiato il suo onore in alcun modo raccontandogli la realtà dei fatti.

Tuttavia, la situazione desterà molta preoccupazione quando si sentiranno degli spari e Demir rientrerà nell'auto da solo, con le mani insanguinate. Intanto, in città, Yilmaz confesserà a Cetin di non poter prendere parte alla cerimonia a causa dell'irragionevole gelosia della dottoressa Hekimoglu.

Yilmaz si mette alla disperata ricerca della mamma di Adnan

Nella parte finale della puntata di Terra amara, i filmati compromettenti della signorina Altun avranno creato scompiglio e tutti saranno preoccupati per la sua sorte, incluso Yilmaz che la cercherà disperatamente temendo il peggio. Dopodiché, il giovane Akkaya affronterà il suo padrino e quest'ultimo scoprirà che l'incontro registrato da Mujgan non era affatto una prova di infedeltà. Infine, il fidanzamento tra Gulten e Cetin verrà rimandato a causa di questa situazione, mentre il dottore Sabahattin (che non crede al tradimento di Akkaya) proverà a far ragionare Hekimoglu che, ormai, apparirà accecata dal dolore e dalla rabbia.