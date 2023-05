Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 31 maggio su Canale 5 alle ore 14:10 i piccoli Uzum e Adnan verranno ritrovati al villaggio delle baracche. Intanto anche Zuleyha ritornerà a casa in condizioni precarie dopo la notte trascorsa nel bosco. Tuttavia Demir sarà infuriato con sua moglie e le impedirà di vedere i suoi figli e di entrare nella villa. Riaffiorerà il rancore covato dal figlio di Hunkar nei confronti del suo acerrimo rivale in amore Yilmaz, lasciando presagire all'inizio di una nuova "guerra" trai due.

Zuleyha torna alla villa in condizioni precarie in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Uzum e Adnan, che non sono stati rapiti come si credeva, verranno ritrovati al villaggio delle baracche e portati a villa Yaman sani e salvi. Infatti, i bambini si erano semplicemente allontanati mano nella mano per giocare: non c'era stato dunque nessun rapimento.

Nel frattempo anche Zuleyha, dopo aver passato la notte da sola in un bosco con una ferita alla testa, tornerà a casa in condizioni precarie di salute. La donna si presenterà al cancello della tenuta per riabbracciare i suoi figli a seguito del grande spavento.

Demir impedisce a Zuleyha di riabbracciare i suoi figli

Ma Demir, ancora infuriato per il filmato che ritrae Zuleyha in atteggiamenti intimi con l'ex fidanzato Yilmaz, impedirà a sua moglie di vedere i bambini vietandole di rimettere piede nella tenuta Yaman.

Lei sarà disperata e implorerà suo marito al cancello di non toglierle i suoi figli, ribadendo di non aver in alcun modo macchiato il suo onore e che il filmato è soltanto un grandissimo malinteso.

Ma la rabbia del signor Yaman non riuscirà a placarsi e tutto ciò lascerà presagire l'inizio di un nuovo conflitto tra la sua famiglia e quella di Fekeli.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda martedì 30 maggio, si riaccendono i dissapori tra Yilmaz e Demir durante le ricerche dei due bambini spariti.

Intanto, il signor Yaman confessa ai domestici di aver portato sua moglie nel bosco con l'intento di ucciderla, ma di essersi poi fermato prima di farlo.

Nel frattempo, Mujgan continua ad accusare suo marito di tradimento e decide di scappare in America insieme a suo figlio Kerem Ali. Infine, Hunkar, Fekeli e Demir attendono impazientemente una telefonata dai possibili rapinatori di Uzum e Adnan.