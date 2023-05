Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Mujgan Hekimoglu annuncerà di essere in attesa di un altro bambino quando scoprirà che Zuleyha Altun voleva scappare da Cukurova insieme a Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz geloso del riavvicinamento tra Zuleyha e Demir

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse tra qualche settimana in prima visione sui teleschermi di Canale 5 svelano che Zuleyha apparirà disperata dopo una rivelazione di Mujgan.

Tutto inizierà quando Demir organizzerà una conferenza stampa dove comunicherà di aver intenzione di offrire un milione di lire turche a chiunque sia in grado di aiutarlo a trovare l'assassino di Hunkar. Il ricco imprenditore sarà affiancato in questa iniziativa da Zuleyha, che accoglierà i numerosi giornalisti accorsi all'evento alla tenuta. Una scena che desterà le ire funeste di Yilmaz, che chiederà all'ex fidanzata se ha ancora intenzione di fuggire insieme visto il suo avvicinamento a Demir in occasione del decesso di Hunkar. L'eccessiva gelosia dell'ex meccanico non piacerà affatto a Zuleyha che raggiungerà il culmine quando le chiederà se ha ancora rapporti matrimoniali con il rivale.

Mujgan apprende che suo marito voleva fuggire con l'ex fidanzata

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha apparirà visibilmente offesa, tanto da lasciare la conversazione con Yilmaz. Un dialogo però che verrà spiato da Mujgan nell'abitazione che suo marito aveva acquistato da Demir. La pediatra così capirà che l'ex meccanico aveva intenzione di fuggire lontano insieme all'ex fidanzata e lasciare Kerem Ali alle sue cure.

Hekimoglu a questo punto deciderà di mettere in piedi una vera e propria messa in scena per schiacciare Zuleyha.

La pediatra fa capire alla rivale di essere di nuovo incinta

Mujgan inseguirà la rivale in farmacia dove inizierà a provocarla fino a estrarre dalla borsa un certificato medico. La pediatra annuncerà alla farmacista che presto darà un fratellino o una sorellina a Kerem Ali.

Una lieta notizia che rappresenterà una vere e propria doccia gelata per Zuleyha. Proprio quest'ultima crederà di essere stata presa in giro da Yilmaz, il quale aveva giurato che non aveva più avuto rapporti intimi con sua moglie. Ma la nipote di Behice sarà davvero incinta oppure sarà soltanto un modo per tenere suo marito legato a sé?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni dello sceneggiato per scoprire come evolverà questa storyline.