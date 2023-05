Tra qualche settimana nelle vicende della soap opera turca Terra Amara ci sarà un cambiamento a causa di un annuncio improvviso di Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Nei nuovi episodi in onda su Mediaset, la dottoressa comunicherà che suo figlio Kerem Alì avrà un fratellino: ciò farà entrare in crisi la nemica Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Quest’ultima, dopo essere precipitata nella disperazione totale, dirà addio a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) rinunciando a fuggire con lui, e prenderà il posto della defunta suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin) alla tenuta.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan annuncia di essere incinta, Zuleyha mette fine alla tresca con Yilmaz

Dalle anticipazioni sulle prossime puntate della telenovela si evince che, nonostante la tragica morte della matriarca Hunkar avvenuta per mano della rivale Behice (Esra Dermancioglu), Zuleyha e Yilmaz saranno ancora pronti a fuggire. I due vogliono rifarsi una nuova vita altrove, anche per il bene del figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat). L’ex meccanico sarà disposto a separarsi dal secondogenito Kerem Alì, nato dal matrimonio con Mujgan. Quest’ultima, scoperta la volontà del marito, annuncerà in presenza di Zuleyha di essere in dolce attesa, facendola rimanere sconvolta.

Altun si sentirà presa in giro da Akkaya, il quale le aveva assicurato di non avere più alcun rapporto intimo con la dottoressa Hekimoglu.

Yilmaz negherà di essere il padre della creatura che Mujgan porta in grembo anche al padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), ma la sua ex Zuleyha metterà fine alla loro relazione extraconiugale.

Demir felice per una decisione della moglie, Altun non perdona Akkaya

Altun si renderà conto che il suo posto è alla tenuta Yaman, dopo aver annullato la fuga con Akkaya.

Zuleyha, servendosi della complicità della governante Saniye (Selin Yeninci), sarà pronta a fare le veci della defunta suocera Hunkar, per occuparsi di tutte le mansioni che gestiva la stessa. Tale decisione inaspettata farà fare dei salti di gioia a Demir (Murat Unalmis) e scatenerà la reazione di Yilmaz. Quest’ultimo non si arrenderà affatto all'obiettivo di riconquistare la fiducia di Altun: per farsi perdonare, infatti l’ex meccanico prometterà alla sua amata di dimostrarle che non ha avuto rapporti con Mujgan.

Per concludere Zuleyha ancora una volta si rifiuterà di dare una possibilità ad Akkaya: l'uomo sarà invitato dall'ex a dedicarsi alla sua famiglia per non far soffrire soprattutto i suoi bambini.