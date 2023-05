Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 4 al 10 giugno in prima serata su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Zuleyha Altun verrà arrestata dopo aver provato a uccidere Demir Yaman.

Terra amara, anticipazioni 4-10 giugno: Demir sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse da domenica 4 a sabato 10 giugno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Demir continuerà a essere furioso con Zuleyha poiché convinto che l'abbia tradito. Pertanto, l'uomo deciderà di tenerla ancora lontana dai figli.

Una mossa che getterà la donna nello sconforto più totale. Fekeli a questo punto accoglierà Zuleyha alla tenuta. L'anziano impresario, Yilmaz e Hunkar inviteranno la protagonista a stare calma almeno finché Demir non sbollirà la rabbia.

Nel frattempo, Mujgan tornerà a casa dopo aver deciso di scappare in America con suo figlio. La pediatra così troverà la sua rivale ad accoglierla. Zuleyha a questo punto approfitterà della lite tra la pediatra e Yilmaz per rubare una pistola e tornare alla villa per ridurre Demir in fin di vita. Il ricco imprenditore finirà in ospedale dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico mentre Zuleyha verrà arrestata per aver tentato di ucciderlo.

Yilmaz chiede il divorzio a Mujgan

Nelle puntate dal 4 al 10 giugno di Terra amara, Julide tranquillizzerà Zuleyha per farle avere il minimo della pena. Hunkar, invece, confesserà a Fekeli di aver trattato male la nuora e che non ha colpe nei riguardi di Demir. A tal proposito, Altun non avrà vita facile per colpa delle sue compagne di cella.

Cetin darà una lezione agli uomini che lo hanno accoltellato durante una rissa per difendere l'onore di Gulten e Zuleyha.

Yilmaz, invece, chiederà il divorzio di Mujgan ritenendola colpevole dell'arresto dell'ex fidanzata.

Zuleyha subisce alcune angherie da parte delle altre detenute

Saniye chiederà aiuto a Naciye per il debito contratto da Gaffur con Hatip.

La signora Tellidere delusa dal comportamento del marito aprirà la cassaforte per consegnare alla capomastro la cambiale firmata da Taskin. Inoltre, le restituirà i soldi che il fratello di Gulten aveva già dato a Hatip. Saniye a questo punto informerà suo marito che userà il denaro per gli studi di Uzum.

Intanto le cose per Zuleyha si metteranno molto male dato che il giudice deciderà di processarla per tentato omicidio nei riguardi di Demir. Inoltre, la protagonista subirà alcune angherie da parte delle altre detenute. Per questo motivo, Hunkar e Yilmaz giureranno di aiutarla ad uscire di prigione.