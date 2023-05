Nelle puntate della soap opera turca Terra amara, che verranno trasmesse su Canale 5 nel mese di giugno 2023, non mancheranno i colpi di scena. Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) darà inizio alla sua vendetta nei confronti di Demir Yaman (Murat Ünalmış) quando non riuscirà a sopportare la mancanza dei figli. La fanciulla, stufa di essere umiliata e dopo aver tentato di togliersi la vita con un folle gesto, perderà completamente il controllo: farà partire dei colpi di pistola contro il marito ferendolo gravemente al torace.

Terra amara, trame di giugno: Fekeli salva la vita a Zuleyha

Le anticipazioni su ciò che succederà negli episodi in onda a giugno segnalano che Zuleyha precipiterà in un baratro in quanto Demir, oltre a cacciarla dalla villa, le vieterà ancora una volta di vedere i figli Adnan e Leyla.

In preda allo sconforto totale Altun si cospargerà di benzina per darsi fuoco con l'obiettivo di togliersi la vita: a salvarla in extremis sarà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che deciderà di ospitarla nella sua dimora.

Mujgan decide di partire con il figlio, Demir ferito in pieno petto dalla moglie

Yaman, dopo non aver avuto il coraggio di mettere fine all’esistenza della moglie Zuleyha, sarà sempre più convinto che lo abbia tradito, visto che avrà ancora in mente le immagini tratte dal filmato ricevuto da Mujgan (Melike İpek Yalova) in forma anonima.

Il ricco imprenditore, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, si consolerà tra le braccia di una donna sconosciuta.

Intanto Yilmaz si scaglierà contro la moglie Mujgan per aver fatto entrare in crisi Demir e Zuleyha. La dottoressa Hekimoglu, dopo aver litigato con il marito, sarà in procinto di trasferirsi a Istanbul con il figlio Kerem Alì.

Demir, non appena Altun si rifarà viva, non le consentirà di rimettere piede alla tenuta. Quando l'uomo le dirà che non merita di essere chiamata madre dai suoi bambini, in preda alla rabbia la fanciulla prenderà la pistola sottratta a Fekeli e la userà contro il marito, finendo per ferirlo in pieno petto.

Altun viene arrestata, Behice tenta di uccidere la rivale di Mujgan

Sempre dagli spoiler si evince che Demir finirà in ospedale, invece Zuleyha sarà arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Durante la detenzione la fanciulla avrà un malore per aver mangiato del cibo preparato in una vecchia pentola di rame e per essere curata verrà ricoverata. Intanto Behice (Esra Dermancioglu) attuerà un piano per sbarazzarsi di Altun.

Dopo essersi travestita da infermiera, Behice tenterà di ucciderla con un'iniezione letale. La spietata dark lady farà perdere le sue tracce nell'istante in cui Altun riuscirà a fermarla in tempo. In seguito quest'ultima accuserà Behice di aver attentato alla sua vita, ma purtroppo gli inquirenti non le crederanno.