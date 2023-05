Terra amara prosegue con puntate molto emozionanti e il mese di giugno vedrà al centro delle scene la durissima reazione di Demir dopo aver visto il video inviato da Mujgan. Convito di essere stato tradito da Zuleyha, il signor Yaman lascerà la donna ferita nel bosco e successivamente si dirigerà alla villa dove incontrerà Yilmaz. I due uomini estrarranno ancora le pistole, dando inizio a una nuova guerra. Una volta tornato a casa, Akkaya, stanco della gelosia di Mujgan userà parole molto dure nei suoi confronti maledicendo il loro incontro.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz e Demir arrivano alle armi

Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che nelle prossime puntate l'attenzione sarà focalizzata sulle conseguenze del filmato di Mujgan e su una nuova guerra che scoppierà tra Yilmaz e Demir. I due uomini si incontreranno a villa Yaman e non esiteranno ad attaccarsi nuovamente.

Demir sarà furioso e accuserà il suo rivale di aver sedotto Zuleyha, puntandogli una pistola e anche Yilmaz risponderà con la sua arma. A dividere i due uomini sarà Hunkar, ma sarà ormai chiaro che la tregua tra i due protagonisti è finita.

Anticipazioni mese di giugno: Mujgan sarà aggredita verbalmente da suo marito

Nelle nuove puntate di Terra amara, Yilmaz tornerà a casa da Mujgan e avrà parole molto dure nei suoi confronti, sfogando la sua rabbia su di lei.

La dottoressa continuerà ad accusare suo marito di averla tradita, ma lui non ne potrà più della sua gelosia, tanto che avrà uno scatto d'ira. Yilmaz riuscirà a fermarsi in tempo prima di tirare uno schiaffo a sua moglie, ma si renderà conto di essere arrivato al limite.

A quel punto, Akkaya non nasconderà a Mujgan il suo disprezzo: "Maledico il giorno in cui ti ho sposata e maledico il giorno in cui ti ho incontrata" le dirà, ammettendo che se non fosse per Kerem Ali l'avrebbe già lasciata.

Queste parole saranno indicative per Mujgan che prenderà una drastica decisione.

Yilmaz correrà a Istanbul per fermare Mujgan prima che le porti via suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan sarà molto toccata dalle dure frasi di Yilmaz nei suoi confronti, tanto che prenderà Kerem Alì e andrà via da Cukurova per trasferirsi in America.

La dottoressa preparerà i bagagli e partirà con Kerem Ali, lasciando suo marito nella disperazione di aver perso suo figlio, la cosa più importante per lui.

Avvertito da un amico delle intenzioni di Mujgan, Yilmaz si precipiterà a Istanbul per raggiungere sua moglie prima che le porti via per sempre suo figlio e impedirle di lasciare la Turchia. La fortuna, però, non sarà dalla parte di Yilmaz che una volta a Istanbul verrà fermato dalla polizia con l'accusa di rapina e questo ostacolerà tutti i piani.