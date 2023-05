In Terra Amara la signora Hünkar dovrà prepararsi a fare una scoperta che le sconvolgerà la vita. A quanto pare Demir nasconde dei segreti alla madre e a breve uno di questi verrà a galla. Hünkar scoprirà che il figlio vede ancora Sevda, una delle tante amanti del defunto marito Adnan. La donna, addirittura, si prende cura dei suoi nipotini, visto che Demir ha deciso di allontanarli da casa per fare un dispetto alla moglie. Come prenderà Hünkar questa notizia?

Üzüm sa dove Demir nasconde Adnan e Leyla

La pazzia di Müjgan sarà fuori controllo, al punto che sarà decisa a fare fuori Züleyha con un colpo di pistola.

Nessuno a Villa Yaman potrà immaginare questo che succedendo alla ragazza, così proseguirà la vita di tutti i giorni e Hünkar si appresterà ad aiutare Üzüm con i compiti.

La piccola, in realtà, tiene per sé un segreto: sa dove Demir ha "nascosto" Adnan e Leyla per non permettere a Züleyha di vedere i figli. Üzüm non riuscirà a mantenere il segreto e dirà a Hünkar che una donna si prende cura di Adnan e Leyla, e si ricorderà alla perfezione il posto in cui vive.

Hünkar crede che Demir stia tradendo Züleyha con un'altra donna

Hünkar non attenderà un secondo in più: prenderà la bambina e andrà alla ricerca dei nipoti. Chi potrà mai prendersi cura dei bambini al posto suo? Presto lo scoprirà. Grazie alle perfette indicazioni di Üzum, Hünkar arriverà a destinazione.

Quest'ultima si convincerà che Demir stia tradendo Züleyha con la donna che si prende anche cura dei suoi figli. Si aspetterà di trovare il figlio insieme ad Adnan e Leyla, e così sarà. Affronterà subito il figlio, lo accuserà di adulterio definendolo "indecente". "Ma non eri pazzo di Züleyha", dirà Hünkar a Demir con tono furioso, non riuscirà proprio a credere che il figlio possa essere arrivato a tanto.

Hünkar dopo anni rivede Sevda, una della tanti amanti di Adnan

Demir non avrà modo di spiegarsi, visto che la madre prenderà i bambini e se ne andrà via, ma non prima di dirgli che non lo vuole più vedere. Nel bel mezzo della discussione, però, questa donna misteriosa farà il suo ingresso nella stanza. Colei che si prende cura di Demir e i bambini non è la sua spasimante, bensì Sevda, una delle tanti amanti di Adnan Yaman.

Hünkar non riuscirà a crederci, in tutti questi anni Demir ha continuato a coltivare un legame con una delle tante donne che hanno solo portato problemi al suo matrimonio. In realtà Demir stravede per Sevda, anche perché secondo lui ha reso veramente felice il padre.

Ma chi è Sevda? Tanti anni prima era una cantante molto famosa in Turchia amata da tutti e il suo arrivo a Çukurova porterà scompiglio nella vita di Hünkar: un fantasma del passato sarà pronto a dichiararle guerra.