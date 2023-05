In Terra Amara anche la vita di Behice giungerà al termine. La donna finalmente ammetterà di essere stata lei ad aver ucciso Hünkar Yaman e la cosa farà infuriare tutte le persone care alla matrona, in primo luogo Fekeli e Demir. Proprio quest'ultimo sarà pronto a ucciderla, ma l'orgoglio farà compiere a Behice un gesto scellerato: si toglierà la vita davanti a tutti.

Fekeli e Züleyha alla ricerca di Behice

Behice ammetterà di essere l'assassina di Hünkar. Un vero colpo al cuore per Demir e Fekeli, visto che il dolore per la perdita della loro amata è ancora vivido, ma almeno avranno l'opportunità di far ricadere le colpe su qualcuno.

Behice ruberà la macchina di Müjgan e si darà alla fuga. Si ritroveranno tutti a inseguirla: Züleyha sarà con Fekeli, Müjgan con Fikret e Demir insieme a Semin. I primi a riuscire a trovarla saranno proprio Fekeli e Züleyha.

La confessione di Behice

Behice si fermerà, scenderà della macchina e si posizionerà sul ciglio di un dirupo. Da quel momento nascerà uno "scontro a fuoco" con Fekeli e Züleyha. "Come hai potuto? Come hai potuto?", inizierà a urlarle Fekeli, desideroso di sapere il motivo dietro il suo atto così vile.

Behice dirà la sua: "Hünkar Yaman era una persona spregevole e per me era anche una minaccia: se ti avesse sposato io sarei rimasta senza niente". Fekeli non riuscirà a credere alle sue orecchie, la sua amata è morta solamente per la sete di denaro di Behice.

"Hünkar Yaman non era nessuno per mettermi in un angolo", continuerà a sbraitare Behice e Fekeli non potrà far altro che metterla alla prova.

Müjgan chiede alla zia di costituirsi

Le darà in mano una pistola, permettendole in questo modo di darsi da sola "una morte dignitosa". Behice, invece, punterà l'arma contro Fekeli: premerà il grilletto, ma non partirà nessun colpo, visto che l'uomo le ha dato una pistola scarica.

Behice si sentirà con le spalle al muro e nemmeno l'arrivo di Müjgan insieme a Fikret riuscirà a farla ragionare. La nipote la inviterà a riconsiderare la sua posizione e a consegnarsi alla polizia, ma Behice non sarà disposta a farlo.

Behice si butta da un dirupo

Arriverà anche Demir e appena vedrà Behice le punterà una pistola contro.

Sarà pronto a farla fuori, ma la donna sarà troppo orgogliosa per morire per mano di Demir, così guarderà tutti, farà un gran sorriso e si butterà giù per il dirupo.

Müjgan urlerà dalla disperazione, mentre gli altri rimarranno tutti attoniti. Demir e Fekeli si avvicineranno sul ciglio del dirupo, guarderanno sotto e si assicureranno che la donna sia realmente morta. Così finirà la storia di Behice all'interno di Terra amara.