In Terra Amara l'atteggiamento da maleducata di Behice farà perdere la pazienza a Fekeli. Stanco dei continui soprusi nei confronti delle sue domestiche, soprattutto di Nazire, l'uomo deciderà di cacciare dal ranch la zia di Müjgan. Non la lascerà proprio in mezzo alla strada, la inviterà a stare in un'altra sua proprietà, ma sarà decisamente più piccola e sicuramente non lussuosa come la villa.

Fekeli smaschera Behice

Behice faticherà a comportarsi a modo nella villa di Fekeli e i problemi sorgeranno da quando Yilmaz morirà. La donna non avrà più nessuno scrupolo e il suo unico pensiero saranno i soldi che la nipote Müjgan potrebbe ereditare dal marito.

Il suo interesse per il denaro deteriorerà il rapporto con Fekeli, anche perché l'uomo si renderà conto della sua malvagità e del fatto che da quando ha messo piede a Çukurova ha solo finto di essere una povera santarellina.

Behice vorrebbe iniziare una nuova vita con Müjgan a Istanbul

Il piano di Behice sarebbe quello di ereditare i soldi di Yilmaz e andarsene via per sempre da Çukurova. Proprio per questo motivo convincerà Müjgan a lasciare il ranch perché non si trova bene con Nazire e il resto delle domestiche. Müjgan sarà accondiscendente con la zia: prenderà il piccolo Kerem Ali e insieme se ne andranno via direzione Istanbul.

Tutto via, poco dopo, le due donne scopriranno che da Yilmaz erediteranno poco o nulla, a parte la piccola villa che si trova nella tenuta degli Yaman.

Il denaro che le spetterà sarà insufficiente per iniziare una nuova vita a Istanbul.

Le domestiche si ribellano contro Behice

Müjgan, grazie all'aiuto di Fikret, riuscirà a convincere Fekeli a farle tornare nella sua villa, ma il padrone di casa avvertirà Behice: se il suo comportamento con le domestiche non migliorerà si vedrà costretto a cacciarla via di casa.

Una promessa che Behice non riuscirà a mantenere, anzi le cose peggioreranno. Visti i precedenti le domestiche si rifiuteranno di riordinare la camera di Behice e non si prenderanno cura di lei: non vogliono avere niente a che fare con lei.

Fekeli caccia Behice dalla villa

Behice non la prenderà bene e in un impeto di rabbia vomiterà addosso a Nazire tutto quello che pensa di lei, e non si farà problemi a essere spregevole e maleducata.

Fekeli di nascosto sentirà tutto, così anche lui manterrà la sua promessa e rivolgendosi a Behice dirà: "La signora non si sente a suo agio qui, quindi faccia le valigie e se ne vada da qualche altra parte".

Fekeli chiamerà l'autista e gli chiederà di accompagnare Behice in un'altra casa di sua proprietà, decisamente più piccola della villa, ma che sicuramente la farà "sentire più a casa". Behice rimarrà senza parole, che cosa ne sarà di lei ora?