In Terra Amara la morte di Hünkar sconvolgerà gli animi di tutti, in particolar modo del figlio. Sarà proprio Demir a trovare il corpo esanime della madre tra i cespugli delle rovine di Çukurova. Per commemorarla la porterà a casa e giacerà il corpo nel suo letto: vorrà che tutti possano rendere omaggio alla donna che negli anni ha tenuto alto il nome della famiglia Yaman.

La tranquillità di Villa Yaman presto scossa dalla morte di Hünkar

La resa dei conti tra Hünkar e Behice si concluderà a colpi di pugnale, e sarà proprio la zia di Müjgan a fare fuori la matrona di Villa Yaman.

Dopo averla uccisa, nasconderà il corpo tra i cespugli e tornerà in città come se nulla fosse.

Se da una parte avrà luogo il delitto, dall'altra la vita a Villa Yaman scorrerà come sempre. Saniye, Gülten e Züleyha giocheranno con i bambini in guardino, inconsapevoli della tragedia che di lì a breve non solo sconvolgerà le loro vite, ma anche quelle di tutta Çukurova.

La disperazione di Demir

Intanto Demir si preoccuperà per l'assenza della madre. La cercherà dappertutto, in centro, da Fekeli, al Circolo, ma non la troverà da nessuna parte. Alla fine, grazie alla segnalazione di un operaio, andrà a cercarla in mezzo alle rovine e sarà lì che troverà la madre morta, decidendo di caricare il corpo nella sua macchina e portarlo a Villa Yaman.

Quando famigliari e dipendenti lo vedranno arrivare con il corpo di Hünkar in braccio, urleranno dalla disperazione: alla fine è come se tutti avessero perso una madre. Demir non riuscirà a farsene una ragione e si ritroverà in giardino a piangere sotto l'ombra di quel albero dove da bambino si nascondeva sempre per giocare con la madre: nulla sarà più come prima.

Fekeli perde l'amore della sua vita

Anche Züleyha sarà triste per la perdita di Hünkar. Nonostante il loro rapporto non fosse incominciato nel migliore dei modi, alla fine si sono ritrovate e hanno stretto un legale "madre-figlia".

Nonostante la demenza senile, anche la nonnina capirà che sua figlia non c'è più e le lacrime le scorreranno lungo il viso.

Fekeli, invece, vedrà sparire la possibilità di poter finalmente vivere quell'amore per Hünkar che dura ormai da 40 anni e il dolore lacererà il suo cuore.

Gli Yaman e la voglia di vendetta

La morte di Hünkar metterà anche la parola fine alle ostilità tra Fekeli e la famiglia Yaman. Tutti saranno uniti da questo grande dolore e proveranno a farsi forza. Insieme vorranno raggiungere un obiettivo incomune: acchiappare e far incriminare l'assassino di Hünkar.

Nessuno riuscirà a immaginare che l'omicida possa essere Behice, ma molto presto sarà proprio Züleyha a capire che la donna potrebbe aver combinato qualcosa di grosso.