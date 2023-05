In Terra Amara Gaffur dovrà prepararsi a dire addio a Saniye. La tragica notizia della sua morte non colpirà solo lui, ma tutta la comunità di Çukurova. Morirà a causa di un incidente stradale e a Gaffur spetterà il duro compito del riconoscimento del corpo in obitorio. Occasione in cui dirà addio per sempre alla sua amata.

Addio a Saniye, la colonna della tenuta Yaman

Saniye morirà in un incidente stradale e Gaffur non si sarebbe mai aspettato che nella vita potesse provare un dolore così grande. Nonostante insieme abbiano vissuto alti e bassi, Saniye e Gaffur sono stati una coppia veramente unita, e la forza del loro amore nasceva soprattutto dal grande carattere della donna.

Lei per Gaffur è sempre stata una complice, ma allo stesso tempo era pronta a criticarlo quando qualcosa non andava.

Saniye, però, se ne andrà via per sempre, lasciando un vuoto enorme non solo nella vita di Gaffur, ma di tutte quelle persone che le hanno sempre voluto un gran bene.

Gaffur e il riconoscimento del corpo

Saniye morirà a causa di un incidente stradale: sia lei che Gülten verranno investite da Haşmet Çolak e suo figlio. Per paura di finire in carcere non presteranno soccorso, così Saniye morirà sul colpo, mentre Gülten riuscirà a salvarsi, ma le sue condizioni di salute saranno talmente gravi che verrà operata d'urgenza.

Troppo dolore per Gaffur: in un colpo solo perderà la moglie e la sorella sarà in fin di vita.

Nonostante tutto dovrà farsi forza e andare in obitorio per il riconoscimento del corpo senza vita di Saniye.

L'ultimo saluto di Gaffur alla sua amata

Gaffur non andrà in obitorio da solo, ad accompagnarlo ci saranno Züleyha, Fadik e Raşit, mentre Çetin sarà al capezzale di Gülten. Tutti saranno lì per piangere la cara Saniye, ma solamente Gaffur, almeno in un primo momento, potrà entrare nella stanza in cui giace la salma.

Appena la vedrà Gaffur scoppierà a piangere e il suo ultimo saluto sarà veramente lungo. Quegli ultimi attimi con la moglie saranno molto importanti per lui. La osserverà, la accarezzerà e non potrà fare altro che piangere.

Üzüm perde la sua seconda mamma

A volte non gli sembrerà ancora vero che la moglie se ne sia andata per sempre, gli sembrerà di vivere il suo incubo peggiore, invece sarà solo la triste realtà.

"Non lasciarmi", urlerà Gaffur disperato, ma purtroppo la sua Saniye non potrà rispondergli.

"Non so come vivrò senza di te", dirà ancora Gaffur singhiozzando, anche perché penserà al futuro insieme alla piccola Üzüm. La bambina, nonostante la tenera età, ne ha passate tante: ha visto morire la madre e ora dovrà dire addio anche a Saniye. Una situazione difficile da gestire, ma Gaffur ce la metterà tutta per farla stare bene.