In Terra Amara un momento di felicità per i protagonisti Zuleyha Altun (Hilal Alntibilek) e Demir Yaman (Murat Unalmis) si trasformerà in una tragedia. Nei nuovi episodi la fanciulla avrà un brutto incidente stradale causato da una tanica d’olio rovesciata sulla carreggiata. Zuleyha, in dolce attesa, si salverà grazie all’intervento provvidenziale e inaspettato della nuova nemica, la dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral), ma per il bambino che porta in grembo purtroppo non ci sarà nulla da fare.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha rimane gravemente ferita dopo aver perso il controllo della sua auto

Le anticipazioni sulle prossime puntate in programmazione su Canale 5 raccontano che una notizia farà fare i salti di gioia a Zuleyha. La donna apprenderà di aspettare il terzo figlio dal marito Demir. Quest’ultimo sarà felice di diventare di nuovo padre, nonostante i momenti di crisi avuti con la consorte.

A questo punto Altun si recherà dal ginecologo per sottoporsi a un controllo. Surante il tragitto la sua automobile inizierà a sbandare a causa di una grossa quantità di olio sparso sull’asfalto. Zuleyha finirà per perdere il controllo della vettura e si scontrerà con un albero: per via del violento impatto Altun rimarrà ferita gravemente, a nulla varranno i tentativi di frenare.

Umit presta soccorso alla rivale Altun, Demir disperato per la perdita del figlio

Ad assistere al terribile incidente di Zuleyha sarà Umit, l’ex amante di Demir. La donna in un primo momento, quando la vedrà priva di sensi, penserà di approfittare dell’occasione per farla pagare alla rivale, ma ci ripenserà e fermerà un’auto con a bordo tre uomini.

La dottoressa Umit presterà soccorso a Zuleyha facendola sfuggire alla morte, dato che grazie a lei verrà trasportata in ospedale d’urgenza.

Successivamente Yaman si recherà al capezzale della moglie e attenderà l’esito del delicato intervento chirurgico alla quale la stessa verrà sottoposta. Per fortuna Altun sarà fuori pericolo di vita, dopo che i medici riusciranno a fermare l'emorragia cerebrale.

A causa dell’incidente però Zuleyha perderà il figlio che aspettava. Questo dramma farà cadere nello sconforto totale Demir e a consolarlo ci penserà Sevda (Nazan Kesal). Il ricco imprenditore si augurerà almeno di poter riabbracciare la moglie sana e salva, dopo l’ennesimo lutto che si è abbattuto nella sua famiglia.