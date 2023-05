La paura di essere arrestato per l'omicidio di Hatip Tellidere spingerà Gaffur a mentire alla moglie e a organizzare una fuga all'estero. Come rivelano le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia la perfida Behice, temendo a sua volta che l'ex capomastro possa rivelare a Demir che a eliminare la povera Hunkar è stata proprio lei, minaccerà l'uomo che farà domanda per andare a lavorare in Germania. La notizia, però, non rimarrà a lungo segreta e non appena Saniye lo scoprirà darà un ultimatum al marito, che si troverà in grandi difficoltà.

Gaffur medita di trasferirsi all'estero

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Gaffur, che cercherà di sfuggire alle minacce di Behice organizzando una fuga all'estero. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui Behice intercetterà Gaffur prima che questi consegni alla moglie i documenti che dimostrano che dietro l'omicidio di Hunkar c'è proprio lei. La zia della dottoressa Mujgan minaccerà l'ex capomastro di dire a tutti che è stato lui a uccidere Hatip così l'uomo, temendo di finire in carcere, mediterà su come andare via dal paese.

Gaffur cercherà di ottenere un passaporto e farà richiesta per ottenere un lavoro in Germania, per evitare di mettere sia Saniye che la figlia adottiva Uzum in grave pericolo.

Non passerà molto tempo prima che all'uomo venga recapitata una missiva che lo informerà che la sua richiesta di lavoro è stata accettata, motivo per cui dovrà attendere per avere indicazioni su come muoversi. La lettera cadrà però tra le mani di Uzum, che anche se sulle prime prometterà al padre di non dire nulla a Saniye, dopo si lascerà sfuggire la notizia.

Saniye scopre il piano di Gaffur

Non appena Saniye troverà la lettera, dietro indicazioni della figlia, si infurierà e chiederà spiegazioni al marito sul suo comportamento. Gaffur continuerà a mentire e dirà alla moglie che sta cercando lavoro all'estero per poter dare un futuro migliore sia a lei che a Uzum, senza tralasciare di ricordare a Saniye che la presenza di Sevda alla villa non è positiva per lei visto l'astio venutosi a creare.

Saniye, però, non si lascerà imbambolare dalle parole del marito e passerà al contrattacco, dicendogli che se partirà per la Germania non rivedrà mai più lei né tantomeno la piccola Uzum. Gaffur entrerà ancora di più in crisi perché non saprà se continuare nel suo piano di fuga o cercare un'altra soluzione per evitare che Behice lo metta nei guai. Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.