Momenti di grande tensione animeranno le puntate della terza stagione di Terra Amara, quando un bel gesto di Zuleyha rischierà di trasformarsi in tragedia. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia Mujgan, grazie all'aiuto di Zuleyha, riuscirà a vedere il figlio nonostante il divieto imposto da Yilmaz, ma si farà guidare nuovamente dalla follia e cercherà di fuggire attraverso il fiume. Basterà un non nulla perché il cesto contenente il bimbo e la dottoressa vengano travolti dal fiume. Zuleyha interverrà subito e salverà entrambi, ma ciò non farà altro che inasprire il giudizio di Akkaya nei confronti della moglie.

Mujgna chiede l'intercessione di Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un nuovo colpo di scena che vedrà protagonista il piccolo Kerem Ali. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Yilmaz scoprirà che Mujgan ha mentito circa la sua seconda gravidanza. Furioso, Akkaya la caccerà dalla villa imponendole di portare via Behice e di lasciare con lui il piccolo Kerem Ali. Mentre Fekeli bloccherà la partenza delle due donne e proverà a convincere il figlioccio a non separare la madre dal figlio, la dottoressa chiederà aiuto a Zuleyha per poter stare con il piccolino.

Mujgan supplicherà Zuleyha e quest'ultima, avendo sofferto in passato per la separazione dai suoi figli, acconsentirà alle richieste della sua nemica.

Attraverso uno stratagemma porterà al parco il piccolo Kerem Ali e lo farà stare per un po' di tempo con la madre. Il colpo di scena, però, sarà dietro l'angolo, visto che nel momento in cui Zuleyha chiederà alla dottoressa di ridarle il figlio per riportarlo a casa, lei si rifiuterà e lasciandosi guidare dalla follia non ci penserà due volte a scappare attraverso il fiume.

Kerem Ali rischia di annegare

In preda all'ansia Mujgan si lascerà sfuggire dalle mani il cesto contenente il bimbo, che verrà trascinato via dalla corrente, e anche lei perderà l'equilibrio rischiando di affogare. Zuleyha così interverrà e si butterà nel fiume, salvando prima il bambino poi la dottoressa. Yilmaz, venuto a conoscenza dell'accaduto, accuserà la moglie di aver manipolato Zuleyha mettendo in rischio la vita del figlio.

In accordo con Fekeli, farà rientrare alla villa sia Mujgan che Behice, ma con l'unico scopo di tenerla d'occhio fino a quando non avrà ottenuto il divorzio.

Nel frattempo Fekeli farà sentire la sua voce con Behice, e la minaccerà di stare lontana da Yilmaz e Mujgan e dal loro delicato rapporto. Addirittura proverà a offrirle un vitalizio in cambio della sua partenza per Istanbul. Per scoprire se la donna accetterà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.