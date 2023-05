Cosa succede nelle prossime puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 prossimamente? Le anticipazioni svelano che Abdülkadir e Betul non smetteranno di tramare per rovinare Züleyha che, nel frattempo, annuncerà pubblicamente con un articolo su un giornale il suo divorzio da Demir. A esserne felice sarà Mehmet, innamorato di lei sin da quando l'ha vista per la prima volta. Ma come si arriverà a questo nuovo capitolo? Di seguito, le trame dettagliate.

Terra amara, anticipazioni: la verità sul passato di Demir viene alla luce

Züleyha verrà a sapere che Hulya, la sorella di Hakan, era fidanzata ufficialmente con Demir molti anni fa.

Poco prima delle nozze, però, fu abbandonata e dal dolore si gettò dal quarto piano di un palazzo, restando muta e paralizzata. Altun capirà che Demir non è mai cambiato come le ha fatto credere e così chiederà il divorzio. Stando alle anticipazioni dei nuovi episodi di Terra amara Züleyha comunicherà la sua decisione a Mehmet.

Quando Altun rientrerà in città, troverà anche il coraggio di affrontare Fikret: è davvero il fratello di Demir, come dimostrano le lettere che ha recuperato durante il suo importante viaggio.

La fine di Zuleyha e Demir in Terra amara

Nelle prossime puntate di Terra amara Zuleyha non vorrà sentire ragioni e sarà pronta a rivelare a tutti ciò che ha scoperto sul passato di Demir, oltre che la decisione di divorziare da lui.

Le preghiere e le suppliche di Lütfiye e Saniye non serviranno a nulla.

Mentre la notizia dell'annuncio del divorzio si diffonde in tutta Çukurova, Fikret e Züleyha si riavvicinano e si riappacificano, senza accorgersi che Mehmet li sta osservando e sta bruciando di gelosia.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché Zuleyha non sa che in realtà Demir ha fatto una brutta fine e non è semplicemente sparito come tutti sperano e pensano.

Terra amara prossime puntate: la nuova vita di Zuleyha

In città sarà organizzata una cerimonia di fidanzamento alla quale parteciperanno le personalità più influenti di Çukurova. Tra queste ci saranno anche Mehmet e Züleyha che attireranno l'attenzione di tutti per la loro evidente complicità. I due non faranno nulla per nascondersi.

Del resto, Zuleyha ha ormai deciso di lasciare Demir e spera di rifarsi una vita con Mehmet, che già da tempo si è dichiarato a lei. Peccato che abbia mentito sulla sua identità: che cosa farà Altun quando verrà a sapere di essere stata ingannata anche dal suo nuovo amore? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per sapere cosa accadrà nei nuovi episodi della soap opera turca che ha catalizzato l'attenzione del pubblico Mediaset.