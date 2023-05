Colpo di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame turche della soap opera raccontano che Hunkar e il figlio Demir Yaman riusciranno infatti a sotterrare l'ascia di guerra dopo il grave ferimento del piccolo Adnan.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar scopre che il figlio ha affidato i nipotini a Sevda

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano dunque che tornerà l'armonia tra madre e figlio.

Tutto inizierà nel momento in cui Demir proibirà alla moglie di vedere Adnan e Leyla, decisione assunta per via del fatto che Zuleyha ha tentato di assassinarlo.

Il giovane Yaman accecato dalla rabbia nasconderà così i due bambini in un luogo segreto mantenendo il massimo riservo anche con Hunkar. Ma ecco che la signora Yaman andrà su tutte le furie quando scoprirà che Demir ha affidato i suoi nipotini a Sevda, l'amante del defunto marito Adnan.

La donna sentitasi tradita caccerà di casa suo figlio. Rancore che aumenterà quando Demir inviterà la popolazione di Cukurova a rispettare Sevda dato che la considera come la sua seconda madre. Parole che devasteranno Hunkar che rinnegherà il primogenito.

La matrona vicina a Demir dopo il ferimento del piccolo Adnan

Nelle puntate turche di Terra amara, Hunkar si schiererà dalla parte di Zuleyha anche quando scoprirà che ha informato Yilmaz della vera paternità sul piccolo Adnan. Una verità che verrà presto scoperta da Demir, il quale farà organizzare in tutta fretta la festa di circoncisione del bambino per rimarcare il suo ruolo di padre.

Un evento questo che sarà però segnato da una tragedia. Il figlio di Zuleyha infatti si ferirà accidentalmente dopo aver trovato una pistola lasciata incustodita nella camera da letto di Demir. Il bambino verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per strapparlo da morte certa. In questo frangente, Hunkar rimarrà molto vicino al primogenito terrorizzato dall'idea di perdere il piccolo Adnan.

La matrona farà così presente a Demir che i sentimenti per lui sono rimasti immutati dato che non ha mai smesso di volergli bene. Il giovane Yaman accetterà così le scuse della madre. Tensioni che sfumeranno quando il ricco imprenditore farà leggere una lettera alla matrona dove il padre in punto di morte lo invitava a prendersi cura di Sevda nonostante tutto.

Madre e figlio Yaman fanno pace

Demir spiegherà così a Hunkar di non aver mai abbandonato la cantante, finendo per provare per lei un sentimento, spinto anche dal desiderio di rispettare le ultime volontà del padre. Allo stesso tempo, la matrona dirà al ricco imprenditore di non aver voluto divorziare dal marito proprio per proteggerlo. Alla fine, madre e figlio faranno pace stringendosi in un caloroso abbraccio.