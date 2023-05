Diverse novità caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya apparirà pronto a rinunciare alla custodia di suo figlio Kerem Ali pur di avere un futuro accanto all'ex fidanzata Zuleyha Altun.

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha chiede a Yilmaz di rimandare la loro fuga

Demir sventerà un tentativo di fuga da parte di Yilmaz e Zuleyha, la quale inizierà ad accusare dei rimorsi di coscienza relativamente a come comportarsi con i suoi figli: infatti non vorrà comportarsi come Demir, che in passato le aveva impedito di vedere più volte Leyla e Adnan come punizione.

Pertanto, Zuleyha chiederà a Yilmaz di rimandare la loro fuga, almeno fino a quando non avrà trovato una soluzione per non far soffrire Mujgan. Qualche settimana dopo, l'ex meccanico sembrerà trovare un escamotage per non dividere sua moglie dal piccolo Kerem Ali.

Infatti quando Yilmaz avrà la certezza che la dottoressa Hekimoglu non gli concederà il divorzio - essendo certo di voler stare con Zuleyha per il resto della sua vita - comunicherà all'ex fidanzata di essere disposto a rinunciare alla custodia di Kerem Ali per costruirsi un futuro con lei lontano da Cukurova.

Behice paga un complice per farsi picchiare

In seguito Hunkar Yaman verrà uccisa da parte di Behice. Yilma, Zuleyha e Fekeli sospetteranno che sia stata proprio la signora Hekimoglu a eliminare la matrona.

Pertanto Ali Rahmet inviterà la donna a lasciare immediatamente la sua tenuta.

Tuttavia, la zia di Mujgan studierà un nuovo piano, non essendo intenzionata a lasciare Cukurova. Infatti la donna assolderà un complice per essere picchiata al volto e per farsi sparare un colpo di pistola alla spalla, in modo da essere ricoverata nella cittadina.

La situazione però sfuggirà di mano quando lo scagnozzo verrà aggredito improvvisamente da un cane e quindi, per errore, colpirà Behice all'altezza del cuore. La signora Hekimoglu così verrà lasciata gravemente ferita a terra dal suo complice, che scapperà credendo di averla uccisa.

Fikret troverà Behice priva di sensi sul ciglio della strada.

L'uomo a questo punto accompagnerà la donna in ospedale dove le sue condizioni appariranno disperate. A quel punto Mujgan sarà fuori controllo ed accuserà Yilmaz e Fekeli di aver messo in pericolo la vita della sua parente con la decisione di cacciarla dalla tenuta.