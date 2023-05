Le anticipazioni di Terra Amara, relative alla terza stagione, proseguono con una notizia che colpirà Zuleyha come un fulmine a ciel sereno. Come svelano gli spoiler provenienti dalla Turchia Mujgan, dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra la sua "nemica" e Yilmaz, il quale si dirà pronto a scappare con lei a costo di dover abbandonare Kerem Ali, deciderà di mettere a punto un piano. La dottoressa farà sapere a Zuleyha di essere in attesa di un figlio per la seconda volta, dimostrandole così che Akkaya non l'ha affatto ripudiata come moglie.

Yilmaz rinfaccia a Zuleyha di essersi legata a Demir

Le puntate della terza stagione di Terra amara si arricchiranno di un nuovo colpo di scena che rischierà di allontanare ancora una volta Yilmaz e Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Demir convocherà i giornalisti per comunicare la sua intenzione di ricompensare chiunque trovi l'assassino della madre. Durante la conferenza stampa, Zuleyha starà vicina al marito e questa scena infastidirà non poco Yilmaz, il quale solo pochi giorni prima aveva confessato alla sua amata di essere pronto a scappare con lei, a costo di rinunciare per sempre a suo figlio Kerem Ali.

Durante un incontro segreto con Zuleyha, Yilmaz le rinfaccerà di essere sentimentalmente legata a Demir e le chiederà in maniera piuttosto rude se vive ancora momenti di passione con il marito.

Infastidita da tale domanda, Altun andrà via senza dare una risposta. Purtroppo, però, la conversazione animata tra Zuleyha e Yilmaz verrà ascoltata di nascosto da Mujgan, la quale apprenderà con dolore che il marito per amore della sua rivale sarebbe pronto ad abbandonare il figlio. Per questa ragione la dottoressa architetterà l'ennesimo piano per far soffrire Altun.

Mujgan afferma di essere di nuovo incinta

Dopo aver seguito nella farmacia del paese Zuleyha, Mujgan comincerà a infastidirla con battute infelici per poi sferrare il colpo finale: estraendo dalla sua borsetta un certificato medico, Mujgan farà sapere al farmacista di essere in dolce attesa e che quindi Kerem Ali avrà presto un fratellino o una sorellina.

Naturalmente Altrun assisterà a tutta la scena e resterà senza parole, sentendosi tradita da Yilmaz, il quale le aveva giurato di non avere più rapporti con la dottoressa. Mujgan sembrerà averla vinta, ma sarà davvero incinta di un altro figlio o si tratterà solo dell'ennesima bugia messa in piedi per raggiungere i suoi scopi? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.