Nelle prossime puntate di Terra Amara quella che sembra essere la fine dell'amore tra Yilmaz e Zuleyha si trasformerà in un riavvicinamento, che spingerà i due innamorati a organizzare una nuova fuga. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia Mujgan dovrà confessare alla nemica di aver mentito sulla sua gravidanza e lo farà anche sotto lo sguardo di Demir. Yilmaz, inoltre, costringerà la moglie a lasciare il paese con la zia, ma senza il figlio. Ciò aprirà al via a nuovi incontri tra Altun e Akkaya. Zuleyha decisa a non rinunciare più al suo unico amore confesserà al marito di aver ripreso a vederlo.

Zuleyha scopre che Mujgan non è incinta

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul rinnovato amore che da sempre lega Zuleyha e Yilmaz. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui,Mujgan fingerà di essere di nuovo incinta per impedire che il marito si dia alla fuga con Zuleyha, abbandonando sia lei che il piccolo Kerem Ali. La notizia della gravidanza però si scontrerà con il pettegolezzo secondo cui la dottoressa ha una relazione con Fikret. Akkaya penserà che il figlio che la moglie porta in grembo sia proprio del nipote di Ali Rahmet.

Impugnando la pistola, Yilmaz minaccerà Fikret di confessare un tradimento mai avvenuto.

A questo punto interverrà Mujgan, che confesserà di aver mentito su tutta la questione. Yilmaz trascinerà la moglie al cospetto di Zuleyha, che proprio per via della gravidanza aveva voluto chiudere con Akkaya. La dottoressa dovrà confermare di aver finto di essere in dolce attesa solo per tenere legato a sé il marito, il tutto davanti a Demir che caccerà via da casa sua sia Yilmaz che la dottoressa.

Zuleyha vuole fuggire con Yilmaz

L'unica certezza che guiderà da questo momento Yilmaz sarà di non voler più stare senza la sua amata Zuleyha, la quale dal canto suo non vedrà più alcun impedimento alla fuga che includerà la presenza di Adnan, ma anche Leyla e Kerem Ali. I due innamorati riprenderanno a vedersi per mettere a punto un piano.

Demir si renderà conto che la scoperta della bugia di Mujgan potrebbe riavvicinare la moglie a Yilmaz così una sera, rientrato in casa, non troverà Zuleyha ad attenderlo e correrà nella vecchia casa di Sermin dove vedrà le luci accese. Demir troverà Cetin e Gulten mentre visioneranno la casa, visto che Yilmaz gli permetterà di vivere lì una volta sposati. Quando Zuleyha ritornerà a casa, però, scoppierà l'ennesima lite.

Zuleyha non si nasconderà più e ammetterà di vedere in segreto Yilmaz. ma dietro consiglio di Sevda, Demir fermerà la discussione ammettendo di aver reagito male essendosi preoccupato per l'assenza della moglie, ma sarà chiaro che Yaman ha capito che Altun stia organizzando la fuga con il rivale.