Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia permettono di dare uno sguardo a cosa succederà a Zuleyha dopo la vendetta di Demir. Per la protagonista inizierà un periodo di serie difficoltà, tanto che arriverà a tentare di uccidere suo marito finendo in carcere. Hunkar, però, farà di tutto per far riappacificare la coppia e, alla fine, riuscirà a convincere Demir a far scagionare sua moglie. Quando Zuleyha tornerà libera, però, non tutto andrà come previsto: alla tenuta, la donna non ritroverà i suoi figli e sarà trattata come una domestica per ordine di suo marito.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar sempre più dalla parte di Zuleyha

Le nuove anticipazioni di Terra amara raccontano che Zuleyha trascorrerà un periodo durissimo in carcere dopo aver sparato a Demir. Quest'ultimo riuscirà a riprendersi dopo aver lottato tra la vita e la morte, ma dalla sua parte non troverà più il sostegno incondizionato di Hunkar. Sebbene il suo amore per il figlio non venga messo in discussione, la signora Yaman si renderà conto della sofferenza di Zuleyha. Hunkar non sarà affatto dalla parte di Demir, deciso a togliere per sempre i bambini a sua moglie, e farà di tutto per convincerlo a tornare sui suoi passi. Nel dettaglio, Hunkar insisterà affinché Demir deponga a favore di Zuleyha davanti al pubblico ministero.

Anticipazioni prossime puntate: Demir deporrà a favore di Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedranno in primo piano gli sforzi di Hunkar per far cambiare idea a suo figlio. La donna dirà a Demir di mettere da parte la rabbia e ascoltare soltanto il suo cuore, consapevole del fatto che sia innamorato di Zuleyha. "Lei è la madre dei tuoi figli", dirà Hunkar a Demir che alla fine si lascerà convincere e ammetterà che sua moglie gli ha sparato per colpa sua.

Al pubblico ministero, il signor Yaman confesserà di aver provocato sua moglie al punto da portarla all'esasperazione. Zuleyha sarà rilasciata in attesa del processo e Hunkar sarà al settimo cielo. Le due donne, in lacrime, si scioglieranno in un caldo abbraccio che metterà fine a tutte le incomprensioni del passato.

Demir continuerà a tenere i bambini lontani dalla villa

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Zuleyha tornerà a villa Yaman, ansiosa di riabbracciare i suoi figli, sarà fortemente delusa. I bambini non ci saranno, perché Demir continuerà a tenerli lontani anche da Hunkar. Ad accogliere Zuleyha, inoltre, non ci sarà più il marito innamorato di un tempo, ma un uomo freddo e pieno di rancore. Demir informerà sua moglie che da quel momento in poi sarebbe stata trattata come una domestica: "Poiché non hai saputo rispettare il mio cognome tornerai al tuo posto", concluderà, spezzando il cuore alla donna. Successivamente, il signor Yaman intimerà a tutti i suoi dipendenti di considerare Zuleyha come un'operaia. La donna, però, potrà contare sull'aiuto di Hunkar che non la lascerà mai più sola anche a costo di andare contro suo figlio.