Le anticipazioni della soap Terra Amara dal 29 maggio al 4 giugno 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a vivere dei momenti di grande paura dopo essere finita nelle mani di suo marito Demir.

Spazio anche alle vicende di Mujgan, la quale continuerà ad avere dei dubbi sul conto del marito e proverà a mettere in atto la sua vendetta contro l'uomo.

Demir spietato e crudele con Zuleyha: anticipazioni Terra amara al 4 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 4 giugno 2023 rivelano che Zuleyha sparirà nel nulla: la donna ha fatto perdere le sue tracce ma non per sua scelta, dato che Demir l'ha portata in un bosco appartato con l'intento ben preciso di toglierle la vita.

Intanto Mujgan continuerà a non fidarsi di suo marito Yilmaz e lo accuserà di avere una tresca clandestina assieme alla sua acerrima nemica Zuleyha.

Per questo motivo, Mujgan deciderà di attuare il suo piano vendicativo: la donna proverà ad organizzare la fuga da Cukurova assieme al piccolo Kerem Ali, per trasferirsi in America.

Adnan non è stato rapito: anticipazioni Terra amara al 4 giugno

Occhi puntati anche su Adnan e Uzum: le anticipazioni della soap rivelano che dopo la loro sparizione, tutti crederanno che i due bambini siano stati rapiti ma questa non è la verità dei fatti.

I due bambini torneranno al villaggio e, nel corso delle prossime puntate di Terra amara fino al 4 giugno, ci sarà spazio anche per il ritorno di Zuleyha.

La donna si ripresenterà alla villa in condizioni precarie: Demir sarà particolarmente spietato con Zuleyha e le vieterà di vedere i suoi figli.

Zuleyha vuole darsi fuoco: anticipazioni Terra amara al 4 giugno 2023

Un duro colpo per Zuleyha, la quale si ritroverà ad essere ripudiata dal suo uomo e a, quel punto, cercherà di essere accolta altrove.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la donna verrà accolta prima da Sermin e poi, alla baracche, da Huriye. Demir, però, diffida tutti dal darle accoglienza, portando avanti così il suo piano spietato nei confronti della mamma di sua figlia.

E, a quel punto, la donna deciderà di compiere un gesto estremo: in queste nuove puntate della soap opera Zuleyha proverà a darsi fuoco, con l'intento di mettere la parola fine alla sua vita.

Intanto Mujgan metterà a segno il suo piano: la donna riuscirà ad eludere i controlli di Yilmaz e si metterà in viaggio per l'America. Quando l'uomo scoprirà ciò che è successo, sarà a dir poco preoccupato per le sorti di suo figlio che rischia di non rivedere più.

Hatip, invece, apprenderà che il caso Cengaver non è ancora chiuso definitivamente: per questo motivo darà ordine ai suoi uomini di attuare un furto di cavalli.