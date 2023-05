L'appuntamento con Terra Amara prosegue per tutto il mese di luglio in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla soap rivelano che si arriverà al clou della seconda stagione, dato che verranno trasmesse le puntate conclusive in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno dato che, al centro delle trame della soap, ci sarà un triste destino per la mamma di Demir.

Hunkar verrà ritrovata senza vita da suo figlio.

Chiude la seconda stagione di Terra Amara su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Terra Amara del mese di luglio rivelano che si arriverà al gran finale della seconda stagione.

Gli spettatori e appassionati della serie turca Mediaset avranno modo di vedere le puntate conclusive di questa seguitissima seconda serie che, puntata dopo puntata, ha saputo intercettare e conquistare sempre più il gradimento del pubblico.

I numeri della soap sono estremamente positivi: con una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno e punte di share del 25%, Terra Amara si conferma come uno dei prodotti più visti del daytime di Canale 5, in grado di raggiungere anche punte del 30% durante la messa in onda delle puntate speciali trasmesse nel weekend.

La resa dei conti tra Hunkar e Behice: anticipazioni Terra Amara luglio 2023

Ma cosa succederà con il gran finale della seconda stagione?

Le anticipazioni sulla soap opera di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Behice nei confronti della sua nemica Hunkar.

Le due donne, infatti, si ritroveranno ai ferri corti e arriverà il momento della resa dei conti conclusiva, che porterà a un finale a dir poco amaro.

Dopo che Behice verrà accolta in casa da Fekeli, ecco che Hunkar comincerà ad avere dei sospetti sul conto della donna: non si fida minimamente di lei e per questo motivo, deciderà di assumere un detective che avrà il compito di tenere sotto controllo la donna, per cercare di scoprire i segreti del suo passato.

Ebbene, quello che verrà fuori convincerà la mamma di Demir del fatto che la sua rivale sia una donna estremamente pericolosa.

Hunkar viene ritrovata morta: anticipazioni Terra Amara luglio 2023

Le anticipazioni di Terra Amara del mese di luglio rivelano che grazie alle indagini, Hunkar scoprirà che Behice ha commissionato l'uccisione dei suoi ex mariti.

Dopo aver fatto questa scoperta, ecco che la mamma di Demir si recherà dalla sua rivale per un acceso confronto, che segnerà per sempre la fine della sua vita.

Behice, infatti, si renderà conto di essere stata smascherata e dopo aver preso un pugnale, lo conficcherà al petto della sua rivale, lasciandola morire.

Il corpo senza vita della donna verrà ritrovato, a distanza di giorni, da suo figlio Demir.