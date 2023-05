Terra Amara continua a raccontare l'emozionante storia della famiglia Yaman e presto il pubblico assisterà a un cambiamento molto importante. Nelle puntate in onda in questi giorni, Zuleyha è stata cacciata dalla villa in malo modo da Demir, ma molto presto la situazione si ribalterà. Sarà Hunkar a mandare via suo figlio e lo farà puntandogli un fucile dopo aver scoperto il legame tra Demir e l'ex amante di suo padre. Tra Zuleyha e sua suocera, invece, nascerà un rapporto di profondo affetto e le incomprensioni del passato saranno un lontano ricordo.

Anticipazioni Terra amara: Demir affiderà i suoi bambini a Sevda

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia raccontano che presto a villa Yaman tutto cambierà. Dopo aver ripudiato sua moglie, Demir impedirà anche a Hunkar di vedere i suoi nipoti, poiché la donna si schiererà dalla parte di Zuleyha. Il posto in cui il signor Yaman porterà Adnan e Leyla resterà segreto per qualche giorno, ma poi Hunkar riuscirà a scoprire dove si trovano i nipoti e andrà di persona a riprenderli. Quando la donna si dirigerà verso il nascondiglio di Demir, sarà certa di trovare suo figlio, Adnan e Leyla in compagnia di un'altra donna e accuserà suo figlio di adulterio. Lo stupore coglierà Hunkar quando vedrà che, a occuparsi dei suoi nipoti quando erano lontani, è stata Sevda, l'ex amante di suo marito.

Anticipazioni prossime puntate: Hunkar si sentir tradita da Demir e andrà su tutte le furie

Nelle prossime puntate di Terra amara, Hunkar non riuscirà a credere ai suoi occhi vedendo suo figlio in compagnia di Sevda. La donna si sentirà tradita nel peggiore dei modi e dopo aver preso con sé Adnan e Leyla, dirà a suo figlio che non vuole più rivederlo.

Demir non prenderà in parola sua madre, ma quando si recherà a villa Yaman dovrà ricredersi. Ad attenderlo al cancello, Demir troverà degli uomini armati che non gli permetteranno di entrare, ma lui continuerà a insistere. A quel punto, arriverà Hunkar a cacciare suo figlio dalla villa.

Demir non potrà più accedere a villa Yaman e vedere i suoi bambini

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir si troverà davanti al cancello della sua villa senza poter entrare. Hunkar sarà molto chiara con lui e gli spiegherà di aver ordinato ai suoi uomini di non far accedere alla villa gente indesiderata. Demir proverà a spiegare a sua madre di aver mantenuto i contatti con Sevda per tenere fede alla promessa fatta a suo padre, ma Hunkar non vorrà sentire ragioni e lo caccerà via arrivando a puntargli persino un fucile. Quando Demir insisterà, la donna non esiterà a sparare un colpo in aria e a quel punto Yaman andrà via. La situazione alla villa si ribalterà totalmente, perché questa volta sarà Demir a non poter vedere i suoi figli, mentre Zuleyha sarà protetta da Hunkar. Tra le due donne il legame si farà sempre più profondo e le incomprensioni di un tempo non saranno che un lontano ricordo.