Nello sceneggiato Terra Amara Züleyha scoprirà l'ennesimo atto violento del marito: mentre sarà in giro per Çukurova, qualcuno le dirà che Demir ha sparato a Fekeli. Una notizia scioccante per la giovane, ma che rimarrà avvolta nel mistero assoluto, soprattutto quando Züleyha si recherà in ospedale e scoprirà che Fekeli non risulta ricoverato per le gravi ferite riportate nella sparatoria.

Fekeli potrebbe non riuscire a sopravvivere

Demir e Fekeli avranno una forte discussione a causa di Fikret e del suo attentato incendiario alle stalle della tenuta Yaman.

I due si metteranno a urlare in mezzo alla strada e nello scontro voleranno parole pesanti. Demir si arrabbierà parecchio dopo aver sentito Fekeli definirlo un codardo, ma quest'ultimo farà finta di niente e se ne andrà.

Demir lo inseguirà presso la sua azienda, estrarrà la pistola e (senza esitare un secondo) sparerà contro di lui. Fekeli si accascerà a terra e fin dal primo istante non sarà chiaro se riuscirà a sopravvivere o meno.

La disperazione di Züleyha

Mentre accadrà il fattaccio, Züleyha si troverà in centro per sbrigare delle commissioni e solo per caso scoprirà che Demir ha sparato contro Fekeli. Sarà sotto shock e non riuscirà a credere che, per colpa di Fikret, il marito sia riuscito a compiere un gesto così vile.

La ragazza continuerà anche a pensare al fatto che Demir ha sparato al padre di Yilmaz, il suo primo grande amore, e non vuole che l'uomo muoia proprio per mano di suo marito.

Fekeli sparisce misteriosamente

Un duro momento per Züleyha, che dopo un attimo di shock andrà subito alla ricerca di Demir. Si recherà negli uffici della Holding Yaman, ma di lui non ci sarà la benché minima traccia.

Così penserà al bene che prova per Fekeli e andrà subito in ospedale per chiedere sue notizie, ma qui accadrà una cosa strana.

Racconterà a Ümit ciò che è successo, chiedendole anche degli aggiornamenti sullo stato di salute di Fekeli, ma dopo aver fatto un attento controllo in tutto l'ospedale, Ümit le dirà che Fekeli non è ricoverato nella struttura.

Tutto sarà molto strano, infatti Demir non si trova e neppure Fekeli.

La vendetta di Fikret

Intanto Demir dovrà sempre stare attento a Fikret, ancora intento a cercare vendetta e desideroso di porre fine alla sua vita. Al suo fianco avrà anche un'alleata, Ümit, che però si mostrerà realmente innamorata di Demir, nonostante quest'ultimo non ricambi i suoi sentimenti, visto che ha scelto di stare al fianco di Züleyha.

Soffrirà tanto e Fikret proverà a tirarle su il morale: insieme sconfiggeranno Demir e gliela faranno pagare per tutto il dolore che ha causato a entrambi.