Terra amara continua con nuovi appuntamenti su Canale 5, ma a partire da giugno ci saranno dei cambiamenti nella programmazione Mediaset. I fan della soap turca, infatti, dovranno rinunciare alle puntate extralarge del fine settimana, perché il sabato e la domenica pomeriggio Terra Amara è stata cancellata dal palinsesto. Non sono previsti appuntamenti in prima serata come si era sperato in un primo momento, ma il venerdì sera ci sarà una nuova serie tv turca, La Ragazza e l'ufficiale. È previsto anche l'arrivo de La Promessa, la nuova soap spagnola.

Terra amara cancellata dal palinsesto nei weekend

I fan di Terra amara potranno continuare a seguire la loro amata soap turca dal lunedì al venerdì come di consueto, ma per il weekend è previsto uno stop. Per l'estate, Mediaset ha preferito risparmiare nella programmazione estiva ed evitare di sprecare i lunghi appuntamenti, andando avanti con i nuovo episodi in settimana. In questo modo si porterà avanti la programmazione di Terra amara il più a lungo possibile prima di iniziare con la terza stagione e si andrà anche incontro a chi trascorrerà i weekend estivi fuori casa.

Il mese di giugno sarà movimentato per i protagonisti di Cukurova

Chi segue Terra amara sa che nei fine settimana sono concentrati gli avvenimenti più importanti per i protagonisti in un lungo appuntamento e non sarà felice di questa notizia.

Il mese di giugno sarà particolarmente turbolento per i protagonisti di Cukurova che si troveranno ad affrontare una vera e propria guerra a causa del filmato di Mujgan. Zuleyha sarà allontanata dai suoi figli e poi finirà in prigione per aver tentato di uccidere suo marito. Nello stesso tempo, Yilmaz e Mujgan saranno ormai alla deriva.

Ci sarà anche un cambiamento importante di Huknar che si schiererà dalla parte di sua nuora. Ci saranno, quindi, puntate imperdibili, ma saranno concentrate dal lunedì al venerdì pomeriggio.

La prima serata di Terra amara non ci sarà, partirà una nuova serie tv Turca

Terra amara in estate non andrà in onda in prima serata come si vociferava in un primo momento.

Molti, infatti, speravano che come era accaduto per Il Segreto, Mediaset potesse prevedere un prime time con la soap turca, ma non sarà così. Per la serata del venerdì, tuttavia, è previsto l'appuntamento con una nuova serie televisiva turca, La Ragazza e l'ufficiale, che potrebbe conquistare i fan che amano questo genere. Tra le novità assolute del pomeriggio estivo di Canale 5 ci sarà anche La Promessa, la nuova soap spagnola che debutterà lunedì 29 maggio e vedrà al centro dei riflettori un intreccio di amori, misteri e vendette con una buona dose di ironia.