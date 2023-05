Nei nuovi episodi della soap opera di origini turche Terra Amara l’instabilità mentale di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) arriverà a un punto di non ritorno quando si renderà conto di non avere più alcuna possibilità di tornare al fianco di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). La dottoressa si rifiuterà di concedere il divorzio al marito, nonostante il suggerimento della zia Behice (Esra Dermancıoğlu) di accettare qualsiasi richiesta per assicurarsi un tornaconto economico e immobiliare. L'orgoglio le giocherà un brutto scherzo e quando si troverà da sola in casa Mujgan proverà a togliersi la vita.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz vuole divorziare, Mujgan scrive una lettera d’addio al marito

Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 svelano che la pazzia di Mujgan sarà senza limiti. Si dispererà dopo non essere riuscita a riconquistare Yilmaz e sarà assalita dai sensi di colpa per aver fatto entrare ulteriormente in crisi il suo matrimonio a causa della sua continua ossessione nei confronti della rivale Zuleyha (Hilal Altınbilek).

In preda allo sconforto Mujgan sarà pronta a commettere l’ennesima follia. Affiderà il figlio Kerem Ali alla zia Behice appositamente per rimanere da sola a casa. Sarà consapevole del fatto che Yilmaz non vorrà sapere più nulla di lei, visto che mandato al suo acerrimo nemico Demir Yaman (Murat Ünalmış) un nastro compromettente che lo ritrae in compagnia dell’ex fidanzata Zuleyha.

Addirittura chiederà il divorzio alla dottoressa Hekimoglu, la quale gli dichiarerà tutto il suo amore in una lettera d’addio.

Tutti questi problemi la porteranno a compiere un insano gesto: Mujgan proverà a togliersi la vita.

Zuleyha finisce in carcere, la dottoressa Hekimoglu viene messa in salvo dalla zia Behice

Mentre Zuleyha si troverà ancora dietro le sbarre con l’accusa di tentato omicidio (ha provato a uccidere il marito Demir), la sua nemica Mujgan si immergerà in una vasca piena d'acqua e con una lametta proverà a tagliarsi le vene.

A evitare la tragedia ci penserà Behice, la quale rientrerà a casa in maniera casuale per prendere il biberon del piccolo Kerem Ali e troverà Mujgan in condizioni disperate e priva di sensi. In extremis la dottoressa Hekimoglu verrà messa in salvo dalla zia. A questo punto Behice allerterà i soccorsi e Mujgan verrà ricoverata d'urgenza, anche se verrà dimessa in fretta grazie alle cure dei medici.