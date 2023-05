In Terra Amara Müjgan mostrerà il suo lato peggiore, e lo farà contro i poveri Gülten e Çetin. Novelli sposi, i due vivranno nella piccola villa, la ex casa di Sermin: è stato Yilmaz, proprietario della casa, a consentirglielo.

L'ennesima cattiveria di Behice, però, porterà Müjgan a sostenerla invece che andarle contro. A passarci saranno proprio Gülten e Çetin che, improvvisamente, si ritroveranno senza una casa.

Behice mira al patrimonio di Fekeli

Behice è arrivata a Çukurova per sostenere la nipote Müjgan in un momento molto delicato della sua vita: la morte prematura del padre.

Behzat si è tolto la vita a causa dei debiti, lasciando questa sorta di croce alla figlia.

Piano piano, durante le puntate di Terra amara, è venuto fuori il vero carattere di Behice: la donna è interessata solo al denaro e a vivere una vita agiata, per questo motivo ha provato a sedurre Fekeli e ucciderà Hünkar quando verrà a sapere che sarà prossima a sposare la sua preda.

Fekeli manda via di casa Behice

Tuttavia Behice abbandonerà l'obiettivo Fekeli quando Yilmaz morirà, in quanto convinta che la nipote riuscirà a ricavare una cospicua somma di denaro grazie all'eredità che le lascerà il marito. Addirittura penserà di non avere più bisogno di Fekeli e convincerà Müjgan a lasciare la villa per trasferirsi a Istanbul.

Tuttavia le cose non andranno come previsto: Yilmaz lascerà in eredità qualche spicciolo e la piccola villa che si trova nella tenuta Yaman, e ciò non basterà per poter fare la bella vita a Istanbul. Così Müjgan farà marcia indietro e, grazie all'aiuto di Fikret, convincerà Fekeli a farle tornare in villa, ma l'atteggiamento scorbutico di Behice nei confronti di Nazire spingerà Fekeli a cacciarla via di casa.

Müjgan vuole la piccola villa indietro

Per sua fortuna non la lascerà in mezzo alla strada, ma la ospiterà in un'altra sua proprietà decisamente più piccola e poco lussuosa. Behice non riuscirà ad adattarsi a questa nuova situazione, così spingerà la nipote a farla vivere nella piccola villa. Si presenterà un unico problema: Yilmaz ha donato quella casa a Çetin e Gülten.

Müjgan si troverà con le spalle al muro, ma alla fine butterà fuori il suo lato più cattivo e asseconderà la zia. Si recherà a casa di Gülten dove troverà anche Saniye e Fadik. Senza troppi giri di parole le chiederà la casa, ne ha bisogno per sua zia visto che Fekeli l'ha cacciata via dalla villa.

Saniye non riuscirà a credere a ciò che sta sentendo e attaccherà subito Müjgan, che proverà a giustificarsi: in fondo la casa l'ha ereditata da Yilmaz ed è a nome del figlio Kerem Ali. Darà a Gülten una settimana di tempo per lasciare la villa e Saniye si arrabbierà come una furia per il suo atteggiamento. Cosa faranno ora Gülten e Çetin?