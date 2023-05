In Terra Amara, dopo la tragica morte di Hünkar, Züleyha dovrà prepararsi a dire addio a un altro pilastro della sua vita: Yilmaz. Morirà tragicamente a causa di un incidente stradale e nonostante tutte le cure del caso per lui non ci sarà nulla da fare. I suoi funerali saranno un momento davvero commovente e spetterà a Züleyha il compito di dare l'estremo saluto all'amore della sua vita, e non sarà per niente facile.

Züleyha dice addio per sempre al suo futuro con Yilmaz

La morte di Yilmaz segnerà un punto indelebile nel cammino di Züleyha. Quando finalmente riuscirà a liberarsi dalle catene di un matrimonio che non ha mai desiderato e a vivere il vero amore con Yilmaz, quest'ultimo morirà a causa delle gravi conseguenze riportate in un incidente stradale.

In un attimo tutti i progetti futuri verranno spazzati via da una triste folata di vento: niente più vita insieme lontano dalla tenuta Yaman, ma soprattutto non potranno più godere della gioia di essere genitori del piccolo Adnan. Quel progetto verrà riposto in un cassetto che sfortunatamente non verrà più riaperto.

I sensi di colpa affligono Müjgan

Züleyha reagirà con fatica alla morte di Yilmaz e vivrà in un perenne stato d'ansia. Il suo volto sarà sempre ricoperto da una velo di tristezza che nessuno riuscirà a levarle. Il momento più difficile, però, arriverà durante la sepoltura. Spetterà proprio a lei il compito di gettare dei garofani rossi sopra la salma di Yilmaz, ma non avrà le forze per farlo.

Nonostante tutte le incomprensioni e battaglie, Müjgan le starà accanto per darle tutto il suo sostegno. Nemmeno per lei sarà facile affrontare la morte di Yilmaz: non solo legalmente è ancora suo marito, in più è anche il padre del piccolo Kerem Ali. Müjgan, oltre a tutto questo, si sentirà anche in colpa: provando a tenere separati Yilmaz e Züleyha ha solo creato dei danni.

Loro si amavano davvero e lei non se n'è mai resa veramente conto.

Come sarà il futuro di Züleyha?

Mentre Züleyha lancerà i garofani, e darà il suo estremo saluto a Yilmaz: "Aspettami amore mio, ci rivedremo". Un dolore talmente straziante che nessuno riuscirà a trattenere le lacrime. In più Züleyha gli farà anche una promessa: "Mi prenderò sempre cura di nostro figlio Adnan, te lo prometto".

Züleyha non riuscirà a reggere il momento e scoppierà a piangere. Perdere l'amore della vita farà veramente tanto male e la ragazza non si sarebbe mai aspettata di vivere un dolore così atroce. Che cosa ne sarà di lei? Bisognerà capire se continuerà a chiedere il divorzio da Demir o se, viste le circostanze, tornerà a vivere a Villa Yaman, visto che in questo modo potrebbe stare insieme anche alla piccola Leyla.