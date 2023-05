La fortunata soap opera turca Terra Amara continua a riservare parecchie sorprese ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Dagli spoiler sui nuovi episodi si evince che Fikret Fekeli (Furkan Palali) farà i conti con l’ira di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) dopo aver dimostrato di provare una forte attrazione per Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). L’ex meccanico minaccerà di uccidere il nipote Ali Rahmet (Kerem Alisik) quando circoleranno a Cukurova le voci sui presunti incontri clandestini tra lo stesso e sua moglie.

Spoiler turchi, Terra amara: Fikret interessato a Mujgan, Behice gravemente ferita

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, il new entry Fikret manifesterà un certo interesse nei confronti di Mujgan, la quale verrà confortata da lui in diverse circostanze. Il ragazzo però anche se si sentirà attratto dalla dottoressa Hekimoglu, non si dichiarerà per non farle avere ulteriori problemi con il marito Yilmaz. Soprattutto il nipote di Ali Rahmet Fekeli sarà di supporto per Mujgan, quando sua zia Behice (Esra Dermancioglu) finirà in ospedale in gravi condizioni di salute per essere sottoposta a un intervento urgente a causa di uno sparo ricevuto da un suo complice.

In particolare tutto avrà inizio quando Behice ingaggerà un uomo per farsi picchiare, dopo che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) la accuserà di essere l’assassina di sua suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Il piano della signora Hekimoglu per rimanere in città dopo essere stata cacciata dalla tenuta da Ali Rahmet non andrà come previsto, poiché verrà ferita erroneamente quasi all’altezza del cuore.

Pettegolezzi su una presunta relazione tra Fikret e Mujgan, Yilmaz furioso con la moglie

A questo punto un’infermiera crederà che ci possa essere del tenero tra Fikret e Mujgan dopo aver assistito a un loro abbraccio.

I pettegolezzi sulla presunta tresca tra quest’ultima e il nipote di Fekeli si diffonderanno a Cukurova, e finiranno anche alle orecchie di Yilmaz, il quale si infurierà quando scoprirà del probabile tradimento della moglie.

Akkaya rifletterà sull’annuncio improvviso della seconda gravidanza di Mujgan, e ipotizzerà che il padre della creatura che porta in grembo sia Fikret.

In preda alla furia l’ex meccanico punterà la sua arma da fuoco contro il presunto amante della consorte, il quale verrà invitato a vuotare il sacco. Fikret negherà di aver intrapreso una relazione extraconiugale con la dottoressa Hekimoglu, non riuscendo a convincere per niente Yilmaz. Quest’ultimo infatti non crederà alla versione del parente di Fekeli, dopo aver dato l’impressione di volerlo uccidere.