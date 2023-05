Torna anche quest'estate su Rai 2 "tim Summer Hits", la kermesse musicale itinerante che unisce sullo stesso palco gli artisti più forti del momento, armati dei loro tormentoni. Ci sarebbe, tuttavia, una novità per quanto riguarda la coppia di conduttori: ad affiancare Andrea Delogu non sarà Stefano De Martino, attualmente impegnato con il late-show "Bar Stella" sempre sul secondo canale del servizio pubblico, ma probabilmente Nek.

Il cantante, secondo un'indiscrezione lanciata da TvBlog, avrebbe battuto sul filo di lana la concorrenza di Fabrizio Biggio (inizialmente opzionato per sostituire De Martino) e, se confermato come nuovo padrone di casa di "Tim Summer Hits", tornerà a vestire i panni di conduttore dopo le due fortunate edizioni di "Dalla Strada al Palco", il talent show dedicato agli artisti di strada in onda fino allo scorso 2 maggio su Raidue.

Date e tappe

La seconda edizione di "Tim Summer Hits" dovrebbe andare in onda su Rai 2 ogni martedì, per sei settimane, a partire dalla prima serata del 20 giugno 2023. L'ultima puntata è dunque al momento prevista per martedì 25 luglio 2023.

Non sono state ancora rese note le città e le piazze che ospiteranno le puntate della kermesse, prodotta dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano: l'anno scorso furono scelte Roma (e la centralissima Piazza del Popolo), Portopiccolo, in provincia di Trieste, e Rimini; in quell'occasione il palco fu allestito in Piazza Federico Fellini.

Ignota anche la line-up degli artisti che, di tappa in tappa, saliranno sul palco per cantare le hit più significative del loro repertorio.

Molto dipenderà dalle uscite discografiche previste nelle prossime settimane.

Tuttavia in scaletta potrebbero (il condizionale è d'obbligo) trovare spazio, tra gli altri, gli ex concorrenti di "Amici" Angelina e Wax, Annalisa (con la sua hit virale "Mon Amour"), Rocco Hunt, già in odore di tormentone con "Non Litighiamo Più", e una nutrita rappresentanza dei Big di Sanremo 2023, da Colapesce&Dimartino a Paola&Chiara.

Perchè De Martino lascia?

Lo abbiamo detto: la seconda edizione di "Tim Summer Hits", che lo scorso anno ha fatto registrare punte del 16% di share nel target dei telespettatori tra i 16 e i 24 anni, fa i conti con il passo indietro di Stefano De Martino.

Il conduttore partenopeo qualche settimana fa, a Il Fatto Quotidiano, spiegava così la sua decisione: "Io cerco di stare sempre molto attento a non annoiare.

E siccome quest'anno di televisione ne ho fatta tanta, onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, mi assento. Ci vediamo in autunno! Se poi sentite la mancanza, potete sempre venire a vedermi a teatro (il riferimento è a "Meglio Stasera", il suo primo one-man-show che in queste settimane sta toccando palcoscenici di tutta Italia, ndr).