Tommy Dali ha rilasciato un'intervista a SuperGuida Tv e tra i vari argomenti affrontati non poteva non parlare dell'espulsione da Amici 22. L'ex allievo di Rudy Zerbi a distanza di mesi ha ammesso di essere uscito a causa del suo carattere "ribelle", tanto da confessare di avere tirato un po' troppo la corda. In principio, il cantante non aveva accettato l'uscita dalla scuola ma oggi crede che sia stato giusto così.

Le dichiarazioni di Dali

Tommy Dali era entrato nella scuola di Amici di Maria e come coach aveva Rudy Zerbi. A causa del suo carattere ha ricevuto moltissimi provvedimenti disciplinari, fino alla goccia che ha fatto traboccare il vaso: con lo scoppio del Capodanno-gate, Zerbi non gli ha dato neanche la possibilità di andare in sfida immediata ma ha optato per l'espulsione diretta.

Durante l'intervista il cantante ha ammesso che in principio non aveva affatto gradito il provvedimento preso nei suoi confronti. In un secondo momento però ha capito di essere stato espulso solo ed esclusivamente per colpa sua: "Sono uscito dalla scuola a causa del mio carattere. Ammetto di aver tirato troppo la corda".

Per quanto riguarda Maria De Filippi, l'ex allievo di Zerbi ha confidato di essere rimasto colpito dal modo di parlare ai ragazzi: la conduttrice pavese si è sempre mostrata diretta, sia nel dire le cose positive che negative.

Le parole sulla vittoria di Mattia Zenzola

Nell'intervista c'è stato spazio anche per parlare del vincitore di Amici 22 Mattia Zenzola.

Tommy Dali ha precisato di avere sperato fino all'ultimo che il talent show venisse vinto da Wax, con la quale ha instaurato un rapporto quasi fraterno all'interno della scuola.

Tuttavia, crede che la vittoria di Zenzola sia meritava: "È l'esempio di un bravo ragazzo che ha saputo rialzarsi".

Per Tommy invece la partecipazione ad Amici di Maria è stata una rinascita, poiché quando ha saputo di essere entrato nella scuola più famosa d'Italia arrivava da un periodo buio.

Cos'è il Capodanno-gate scoppiato ad Amici 22

Per chi non avesse seguito Amici 22, nella notte tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023, all'interno della casetta dei ragazzi è scoppiato qualcosa di molto grave.

La produzione non ha mai reso pubblico l'accaduto, ma sul web si è ipotizzato di un mix di noce moscata e alcool che avrebbe procurato allucinazioni ad alcuni allievi.

Tra i ragazzi coinvolti c'erano stati proprio Tommy Dali, NDG, Wax, Valeria Guera, Maddalena Svevi e Samu. I professori hanno deciso di mettere in sfida immediata tutti gli allievi coinvolti, tranne Rudy Zerbi che decise di eliminare il suo allievo: il provvedimento era arrivato dopo una serie di richiami.