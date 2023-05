La rottura tra Luca e Alessandra di U&D è sicuramente uno degli argomenti del giorno: dalla mattina del 18 maggio, infatti, non si parla d'altro che della coppia che si è separata ad una settimana dalla scelta. Con un post Instagram, dunque, Daffrè ha ufficializzato l'addio con la corteggiatrice che ha frequentato lontano dai riflettori per poco più di 7 giorni. La ragazza, invece, per ora resta in silenzio e non risponde neppure alle chiacchiere che stanno circolando sul suo privato, come quella che avrebbe già un altro uomo.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Era dai tempi di Angela Nasti e Alessio Campoli che i fan di U&D non assistevano ad una rottura quasi immediata tra due protagonisti del Trono Classico: fino a poche ore fa, infatti, era questa coppia a detenere il record del poco tempo che è rimasta unita dopo la scelta davanti alle telecamere.

Se la napoletana e il romano sono stati fidanzati per circa 15 giorni, Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono detti addio ad una sola settimana di distanza dalla registrazione della puntata del dating-show in cui si sono scelti reciprocamente.

Ad insospettire i curiosi era stata anche la quasi totale assenza di dediche romantiche sui social network, una specie di "ritualità" per tutti i neo piccioncini che tornano su Instagram dopo il percorso di conoscenza in televisione (durante il quale non possono pubblicare nulla nel rispetto del regolamento del programma).

I sospetti di chi guarda U&D

Prima che Luca ufficializzasse la fine della sua brevissima relazione, una segnalazione l'ha anticipato parlando di ciò che è accaduto con Alessandra dopo U&D.

Deianira ha riportato le parole di una ragazza che sosteneva di conoscere un'amica della corteggiatrice, dalla quale aveva saputo che la coppia era già "scoppiata".

Il messaggio che Daffrè ha pubblicato su Instagram nella tarda mattinata del 18 maggio, ha confermato tutto. L'ex tronista ha ribadito di aver fatto una scelta di cuore ma, tornando alla quotidianità, di essersi reso conto che lui e Somensi sono come il sole e la luna, ovvero troppo diversi e incompatibili.

Il modello, però, è apparso un po' infastidito ai gossip che sono circolati in questi giorni sul suo privato, tant'è che nello sfogo che ha avuto sui social ha scritto: "Dall'altra parte c'è chi sta raccontando fiabe alle amiche, rifiutando un confronto che ho richiesto fino a ieri".

Al momento, però, Alessandra non ha ancora risposto alle frecciatine dell'ex e non ha neppure commentato la notizia della rottura arrivata ad una settimana dal fidanzamento in tv.

Gli amori che resistono dopo U&D

Se Luca e Alessandra hanno battuto ogni record lasciandosi ad una settimana dalla scelta (registrata il 10 maggio scorso), ci sono delle coppie nate nell'ultima edizione di U&D che stanno resistendo alla quotidianità.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ad esempio, sono fidanzati da circa tre mesi e da qualche tempo convivono a Roma: i due sono innamoratissimi e condividono tanto del loro rapporto con i fan.

Anche Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono felicemente insieme e proprio nei giorni scorsi il ragazzo ha smentito i rumor che circolavano in rete su una presunta crisi in corso.

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, invece, sono un po' meno social dei colleghi ma ogni tanto postano qualche foto dei primi momenti che stanno trascorrendo lontano dalle telecamere: anche questa coppia è nata da meno di 15 giorni ma, a differenza di Daffrè e Somensi, sembra molto più unita e disposta a coltivare il sentimento che è sbocciato in questi mesi sotto i riflettori di Canale 5.