Carlo Alberto Mancini ha deciso di replicare alle insinuazioni fatte dall'ex Nicole Santinelli. L'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato un post su Instagram in cui ha dichiarato di essere delusa per essersi fatta ingannare dall'apparenza. L'ex corteggiatore ha detto di essersi sentito infastidito da tali affermazioni perché è sempre stato se stesso sia dentro che fuori dal programma di Maria De Filippi.

Le dichiarazioni dell’ex tronista

Nicole Santinelli in un post pubblicato su Instagram si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sull’ex Carlo Alberto Mancini.

L'ex tronista ha precisato di aver fatto una scelta di cuore, altrimenti non avrebbe mai portato l'ex corteggiatore a fargli conoscere i suoi genitori e non sarebbe andata a Verissimo per rilasciare un'intervista di coppia.

Tuttavia, si è detta delusa perché da tempo si era ripromessa di non commettere più gli errori del passato: "Dico sempre che l'apparenza inganna eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate".

In un messaggio audio invece, l'ex tronista aveva riferito che non si aspettava che Carlo Alberto facesse una diretta Instagram dopo soli 30 minuti dalla loro rottura. Al contrario, pensava che essendo rimasti in buoni rapporti avrebbero comunicato la fine della storia con un comunicato congiunto.

Lo sfogo di Carlo Alberto Mancini

In seguito alle dichiarazioni di Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini ha deciso di replicare: “Queste insinuazioni sono abbastanza pesanti. Soprattutto quando leggo espressione come ‘l’apparenza inganna’. Sono espressioni che mi danno fastidio”. Il 35enne ha detto di essere sempre stato sé stesso davanti e lontano dai riflettori: "Ho apprezzato moltissimo che lei abbia voluto portarmi nel suo mondo e farmi conoscere i suoi genitori, anche per questo che il sentimento è cresciuto".

A tal proposito l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato che anche lui avrebbe voluto fare gesti importanti nei confronti di Nicole: farle incontrare i genitori e i suoi amici più cari, ufficializzare il fidanzamento e trasferirsi a Roma.

Per quanto riguarda il primo punto non è stato possibile, a causa del maltempo che colpito l'Emilia Romagna l'incontro era stato rimandato.

In merito al trasferimento, Mancini ha rivelato di essersi raffreddato per la reazione avuta da Nicole: "Mi ha detto che se dovevo farlo per lei, non era il caso". Carlo Alberto ha compreso la reazione dell'ex fidanzata, poiché la convivenza dopo poco avrebbe potuto essere stata vista come un gesto affrettato. Al tempo stesso, però, gli risulta difficile accettare la frase "l'apparenza inganna".