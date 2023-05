Sta facendo discutere l'intervista che due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne hanno rilasciato a Verissimo domenica 21 maggio. Molti fan che hanno assistito all'ospitata di Nicole e Carlo a Verissimo, si sono esposti per definire "esagerato e imbarazzante" l'atteggiamento dell'ormai ex corteggiatore. Stando a quello che si dice sui social network, la dedica che il ragazzo ha fatto alla neo fidanzata sarebbe stata troppo forte per il breve periodo che hanno trascorso insieme lontano dai riflettori.

Le critiche al protagonista di U&D

Mentre in rete si rincorrono le voci di un possibile incontro romantico tra Roberta e Andrea di U&D, i fan stanno commentando anche il ritorno in tv di una coppia che si è formata agli Elios un paio di settimane fa.

Lo scorso 21 maggio, infatti, Silvia Toffanin ha ospitato Nicole e Carlo e, tra video emozionanti e parole d'amore, ha ripercorso l'avventura di entrambi nel dating-show che li ha fatti conoscere e innamorare.

Ad un certo punto, però, l'ex corteggiatore ha deciso di spiazzare la compagna con una dichiarazione che aveva l'intento di commuovere sia la diretta interessata che i telespettatori.

"Già dalle prime esterne i nostri cuori avevano capito tutto.

Ho sempre sognato una donna come lei, e l'ho trovata", ha esordito il giovane nello sfogo che il pubblico ha commentato in modo pungente sui social network.

La 'fredda' reazione della tronista di U&D

"Nicole è diventata la mia stella polare", ha proseguito Carlo nella dichiarazione d'amore che ha commosso molto Silvia Toffanin.

Se la conduttrice di Verissimo si è emozionata nel sentire le bellissime parole che l'ex corteggiatore di U&D ha riservato alla fidanzata, quest'ultima ha avuto una reazione che i fan hanno considerato un po' fredda.

Anche se ha ringraziato il compagno per le dedica che le ha fatto davanti alle telecamere, la tronista Santinelli non ha versato neppure una lacrima e il suo atteggiamento è sembrato sempre molto controllato.

Chi ha guardato Verissimo domenica scorsa, però, non ha criticato la ragazza per la poca emozione che ha dimostrato quando Mancini le ha dedicato amore davanti a tutti; a ricevere qualche commento pungente su Twitter, infatti, è stato il giovane che solo un paio di settimane fa è stato scelto negli studi Elios.

Il parere di chi guarda U&D

"Lui è davvero too much (esagerato, ndr)", ha scritto qualche spettatore sui social network dopo aver assistito alla dichiarazione di Carlo a Nicole.

Altri fan hanno concordato aggiungendo che l'ex corteggiatore sarebbe stato anche "cringe", ovvero a tratti imbarazzante nell'usare parole tanto importanti per una persona alla quale è legato da poche settimane.

Non è la prima volta che il ragazzo viene criticato per le frasi eccessivamente romantiche rivolte alla tronista: anche quando il loro percorso nel dating-show era ancora in corso, infatti, i due sono stati punzecchiati dal cast e dal pubblico per le troppe parole al miele che si dicevano in esterna, come se stessero recitando in una soap opera.

In questi giorni, però, la coppia è finita al centro del Gossip per un motivo che li riguarda indirettamente. Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, hanno fatto sapere che Andrea Foriglio e Roberta di U&D Over si sarebbero visti e sentiti più volte da quando sono terminate le registrazioni.

Il giovane, infatti, è la "non scelta" di Santinelli e secondo i recenti rumor avrebbe avviato un'assidua frequentazione con la dama che davanti alle telecamere ha detto spesso di provare un interesse per lui e di volerlo verificare davanti a un caffè.