Sta facendo molto discutere la modalità e le tempistiche con le quali Carlo Alberto Mancini ha ufficializzato la fine della storia nata a U&D con Nicole Santinelli. Mentre era in diretta su Instagram, infatti, il ragazzo è stato rimproverato dal cugino della tronista per la scelta di esporsi sui social network un'ora dopo essere stato lasciato. Anche Cristian Di Carlo, ex corteggiatore della ragazza, ha punzecchiato il giovane per la velocità con la quale ha comunicato la rottura ai fan.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo aver criticato la tronista di U&D per non essersi commossa di fronte alla dedica di Carlo, molti fan hanno cambiato idea sull'ormai ex coppia del Trono Classico.

La sera del 27 maggio, infatti, l'ex corteggiatore ha deciso di fare una diretta Instagram per comunicare a tutti di essere appena stato lasciato da Nicole.

Nel raccontare cosa era accaduto poco tempo prima, Mancini si è commosso più volte ma ha chiesto ai suoi follower di non attaccare Santinelli perché è stata onesta nel chiudere la loro relazione dopo essersi resa conto di non contraccambiare il suo sentimento.

Dopo essersi sfogato per un po', il protagonista del dating-show ha accettato la richiesta del cugino dell'ex fidanzata e così i due hanno dato vita ad un botta e risposta che ha appassionato tantissimi curiosi.

Il rimprovero al protagonista di U&D

Marco è entrato a gamba tesa nello sfogo social di Carlo e l'ha rimproverato dicendogli: "Uno che sta male non fa una diretta dopo un'ora".

"Uno che sta male, si mette seduto e riflette su quello che è successo. Tu hai fatto subito una diretta Carlo!", sono queste le parole con le quali il cugino di Nicole ha criticato il corteggiatore di U&D l'altra sera.

Stando a quanto hanno dichiarato i due (Mancini non ha mai smentito la notizia di essere stato lasciato poche ore prima di aver avviato la diretta Instagram), la tronista si sarebbe resa conto di non essere innamorata e per questo ha scelto di interrompere la relazione iniziata poco più di due settimane fa davanti alle telecamere.

Il diretto interessato si è giustificato dicendo: "Tu sai come stavo, ci siamo sentiti. Il mio intento era quello di dire che non devono toccarla".

Prima di confrontarsi con il cugino di Santinelli, il protagonista del Trono Classico ha chiesto più volte i fan di non prendersela con Nicole per come sono andate le cose: "Lei è stata onesta, non attaccatela".

Tanti amori finiti dopo U&D

Le ultime mosse social non sono piaciute neppure ad un altro ragazzo che Nicole ha frequentato in tv nei mesi scorsi.

Con un video postato su Instagram, infatti, Cristian Di Carlo ha commentato così la notizia della rottura tra la tronista e il suo ex "antagonista": "Se a 35 anni dovessi fare un video in cui annuncio in diretta di essermi lasciato, vi prego abbattetemi".

Il comportamento di Carlo Alberto Mancini, dunque, ha fatto storcere il naso a molti soprattutto per le tempistiche con le quali ha deciso di esporsi sul web.

L'ex tronista, invece, non ha ancora commentato le tante cose che sono accadute in queste ore ma probabilmente lo farà per spiegare il perché ha scelto di interrompere la storia d'amore che aveva iniziato poche settimane fa sotto i riflettori.

Con quello tra Nicole e Carlo, salgono a due gli addii in tempi record tra i protagonisti di U&D 2022/2023: meno di una settimana fa, infatti, Luca Daffrè ha ufficializzato la rottura con Alessandra Somensi, la corteggiatrice ha aveva scelto in tv circa 7 giorni prima.

Dell'edizione che si è conclusa all'inizio di maggio, dunque, soltanto due coppie stanno durando: Federico Nicotera e Carola Carpanelli, Lavinia Mauro e Alessio Corvino.