Non passano settimane che qualche rivista di Gossip interpelli un protagonista di U&D per scoprire qualcosa sul suo futuro nel cast. Il 17 maggio, ad esempio, i giornalisti di Nuovo Tv hanno intervistato Gemma su svariati argomenti: i flirt che ha avuto nell'ultima edizione del dating-show, la reazione che avrebbe nei rivedere Giorgio Manetti e la possibile partecipazione ad altri programmi. Galgani ha chiarito che, se durante l'estate non troverà l'amore, a settembre si rimetterà in gioco e lo farebbe anche fino a 80 anni.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Aurora Tropea non dovrebbe essere l'unica a tornare a U&D a settembre: se della riconferma della dama romana ne ha parlato il blogger Pugnaloni su Instagram, quella di un'altra storica protagonista del Trono Over è riportata sull'ultimo numero di Nuovo Tv.

Mercoledì 17 maggio, infatti, è stata pubblicata l'intervista che Gemma ha rilasciato dopo aver concluso le registrazioni dell'edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi.

Al giornalista che le ha chiesto di commentare i flirt che ha avuto nei mesi scorsi con alcuni cavalieri del parterre, Galgani ha fatto sapere: "Per Alessandro Sposito ho avuto un colpo di fulmine, pura passione".

Anche se tra loro non è mai iniziata una vera e propria relazione, la 73enne ha menzionato il napoletano nell'elenco dei signori che le hanno fatto battere il cuore quest'anno.

Di Silvio Venturato, che ha frequentato per circa un mese, la torinese ha detto: "Di lui non ho amato i modi volgari e impulsivi".

Il ricordo della storia nata a U&D

In merito alla sua lunga partecipazione al programma di Maria De Filippi, Gemma ha detto che è felicissima di potersi mettere in gioco e di essere disposta a farlo finché non troverà l'anima gemella.

"Potrei restare fino a 80 anni, infondo l'amore non ha età", ha fatto sapere la dama del Trono Over nell'intervista che è stata pubblicata in queste ore.

Se durante le vacanze non dovesse innamorarsi, dunque, Galgani ha già anticipato che a settembre sarà nel parterre e darà il via alla sua 14esima edizione consecutiva del format di Canale 5.

Nella chiacchierata che ha fatto con i giornalisti, però, la 73enne ci ha tenuto a smentire un gossip che è circolato sul suo conto più volte negli ultimi anni.

"Non parteciperei mai a un reality-show", ha chiarito la protagonista di U&D che in passato è stata accostata a trasmissioni Mediaset come il Grande Fratello Vip o La Talpa:

Le parole sulla nuova stagione di U&D

Ad una settimana di distanza dalle ultime dichiarazioni, Gemma è tornata su un argomento che sta molto a cuore al pubblico del dating-show, il possibile ritorno di Giorgio Manetti nel cast.

Anche se non è scesa nel dettaglio della reazione che avrebbe nel ritrovarsi faccia a faccia con l'uomo che ha amato anni fa e non vede dal 2015, Galgani ha commentato così gli ultimi rumor: "Ovvio che i grandi amori non si possono cancellare".

I fan, dunque, sperano che dopo l'estate il toscano torni a far parte del gruppo dei cavalieri e che le puntate della nuova edizione siano incentrate su di lui e sul suo rapporto con la storica ex.

In questi giorni, intanto, in rete circola una segnalazione su una coppia di U&D Over che non starebbe vivendo un periodo sereno. In base a quello che hanno raccontato Amedeo Venza e Deianira Marzano, un protagonista, fidanzatissimo, avrebbe scritto sui social ad un ragazza chiedendole continuamente incontri, ma lontano da occhi indiscreti.

I curiosi sospettano che i personaggi coinvolti in questa chiacchiera possano essere Alessandro Vicinanza e Ida Platano, ma per ora questa rimane una supposizione che non ha trovato riscontri concreti nella realtà.